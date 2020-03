Rafael Nadal, le début d’une grande aventure

Rafael Nadal du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière de l’Espagnol, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Dans le paisible Manacor, sur l’île de Majorque, Sebastián Nadal et Ana María Parera ont eu un fils, en 1986, à qui ils ont donné le nom de Rafael. Il y a déjà un sportif dans leur famille, Miguel Ángel Nadal, défenseur du RCD Mallorca, du Barcelona FC et de l’équipe nationale espagnole de football.

Personne ne pouvait croire qu’un autre membre de la famille Nadal pourrait surpasser la popularité de Miguel Angel. Au lieu Toni Nadal, L’oncle de Rafa, a tout de suite remarqué le grand talent de son neveu alors qu’il n’avait que trois ans.

À partir de ce moment, Toni est devenu l’entraîneur de Rafael, et il était jusqu’en 2017. A 12 ans, Nadal a dû faire un choix décisif pour sa carrière et sa vie: en fait, il a pratiqué le football et le tennis. Son père lui a fait choisir l’une des deux disciplines et Rafa a choisi le tennis.

Un choix également aidé par son oncle Toni: à 8 ans Rafael remporte un tournoi régional pour les moins de 12 ans. Il a frappé à la fois le coup droit et le revers à l’aide des deux mains, mais Toni a déclaré: “Aucun joueur professionnel ne joue à deux mains et nous ne serons pas les premiers, vous devez donc changer.”

Rafael a commencé à utiliser sa main gauche pour le coup droit, bien qu’il soit droitier dans la vie. À 14 ans, Nadal et sa famille ont choisi de rester à Majorque au lieu d’accepter le transfert à Barcelone, proposé par la Fédération espagnole de tennis.

Toni Nadal a déclaré: “Je ne veux pas croire que vous devez aller en Amérique ou ailleurs pour être un bon athlète. Vous pouvez aussi le faire en restant à la maison.” En mai 2001, Rafael a réussi à vaincre l’ancien vainqueur de Wimbledon Pat Cash lors d’un match d’exhibition sur terre battue, et il a également remporté la médaille d’or aux Jeux des îles Baléares.

Après la demi-finale de Wimbledon Juniores 2002, Nadal a joué des futurs et du Challenger, remportant son premier match ATP le 29 avril 2002 à Majorque contre le n ° 81 mondial Ramón Delgado. En 2003, Rafa a remporté son premier ATP Challenger, à Barletta.

Grâce aux bonnes performances au Monte-Carlo Rolex Masters, il a réussi à entrer dans le top 100 du classement ATP, malgré l’âge: 16 ans et 10 mois! 2004 a été l’année des premières finales et du premier titre ATP.

Nadal a remporté l’Orange de Varsovie à Sopot en Pologne, battant José Acasuso en deux sets. À l’Open de Miami, Nadal a affronté Roger Federer pour la première fois: c’était le premier des 40 défis inoubliables entre les deux grands rivaux et amis.

A cette occasion, Rafa a gagné avec un double 6-4. “Contre Rafa, je n’ai pas trouvé de moyen de le vaincre, c’était incroyable, avec sa défense et tout le reste. Je savais qu’il gagnerait le Roland Garros au moins une fois, peut-être pas douze!

Mais sûrement un. Vous auriez pu dire: “Oui, je pense qu’il peut devenir fort!” Il a eu une carrière légendaire “, a déclaré Roger Federer dans une récente interview. Son talent était inné, tout comme sa précocité sur le terrain, mais personne ne pouvait imaginer ce qui se passerait en 2005.