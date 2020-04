Rafael Nadal licencie 32 vainqueurs pour battre Karen Khachanov

Le champion en titre Rafael Nadal a disputé son 14e quart de finale du Masters 1000 en 15 matches après une victoire de 6-3 6-2 contre Karen Khachanov en une heure et 19 minutes. C’était leur troisième rencontre et Nadal n’a pas encore perdu un set contre le Russe, marquant un triomphe dominant pour se qualifier pour les huit derniers.

Rafa a fait à peu près tout pour contrôler le rythme des rallyes et malgré quelques coups droits lâches, c’était une autre solide performance du numéro 1 mondial, tant au service qu’au retour. Il a eu un match de mauvais service, mais dans l’ensemble, son service n’était pas en danger, perdant 12 points en neuf matchs de service pour huit prises faciles et la pression qui est restée du côté de Karen du filet.

Le jeune n’a pas pu imposer ses tirs et pénétrer Nadal à partir de la ligne de base, ne servant que 43% et frappant seulement sept vainqueurs de service, ce qui n’était pas suffisant pour le garder en sécurité dans ses jeux de service. Nadal a remporté 50% des points de retour et cela lui a donné sept chances de pause, en convertissant deux dans chaque set pour contrôler le tableau de bord tout le temps.

L’Espagnol a réussi à cimenter son revers, forçant Khachanov à jouer des tirs risqués afin de trouver un espace ouvert et cela n’a pas bien fonctionné pour le jeune. De plus, Rafa a dompté ses tirs de manière beaucoup plus efficace pour réduire le nombre d’erreurs et maîtriser son adversaire avec des tirs profonds et précis qui lui ont donné le dessus dans les échanges et la possibilité de fermer les points avec son puissant coup droit.

Nadal était 10-7 devant en termes de vainqueurs de service, jamais un bon signe pour ses rivaux sur terre battue, et il a évincé Karen de 22-9 en termes de vainqueurs de la cour, tirant 11 de son coup droit. Ils ont eu un nombre similaire d’erreurs non forcées (15-14 pour Karen) mais le Russe a fait plus d’erreurs forcées, sept à quatre.

C’était un autre élément où il devait pousser Nadal aux limites afin d’avoir une chance dans cette rencontre, mais il n’a pas réussi à mélanger son jeu et à forcer l’Espagnol à frapper à partir de positions plus maladroites qui tireraient plus d’erreurs de Rafa.

Au total, l’Espagnol comptait 32 vainqueurs et 19 fautes tandis que Karen ne plaçait que 16 vainqueurs avec 24 fautes, loin d’être suffisant s’il voulait défier Rafa à un niveau plus sérieux. Khachanov est resté en contact dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups, traînant 26-22, mais il n’a pas pu suivre le rythme de Nadal dans les rallyes plus longs, perdant 30 des 43 points qui ont atteint le cinquième coup.

Rafa a brisé sa résistance dans les points de milieu de gamme (15-6), construisant bien les points et les maintenant sur sa raquette pendant la plus grande partie du match.