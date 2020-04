“Rafael Nadal m’a détruit” – Stan Wawrinka évalue les primes de la FEDAL

Le triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka était une fois en conservation avec son meilleur ami Benoit Paire via Instagram LIVE. La star suisse Wawrinka y a félicité les seigneurs de ce sport, Roger Federer et Rafael Nadal, et a mentionné qu’il était impossible de les battre sur leurs surfaces préférées.

«Rafa sur terre battue est probablement l’exploit le plus difficile en tennis. Vous ne pouvez pas vaincre le premier Federer sur l’herbe et vous pourriez avoir une chance de perdre 6-4. Mais pas 6-2 comme contre Rafa en finale de Roland Garros. Il m’a détruit ce jour-là », a déclaré Stan Wawrinka à Paire.

Jouer à Rafa sur terre battue est le plus grand défi pour tous les professionnels du circuit masculin. Néanmoins, il y a des joueurs avec plusieurs victoires sur Nadal sur terre battue, et Wawrinka a eu la chance de le battre une fois sur terre battue lors du Rome Masters 2015.

Cependant, aucun des hommes de l’ATP n’a remporté plusieurs victoires contre Rafa à Roland Garros. En 2017, Wawrinka est entré dans le tournoi de Roland-Garros en tant que champion en titre. Il était absolument prêt pour sa défense du titre et a fait une course profonde dans le Major en atteignant la finale pour la deuxième fois consécutive. Mais le roi inégalé de la terre battue parisienne, Nadal a démantelé le Suisse 6-2 6-3 6-1 en match de championnat.

“Roger Federer est le meilleur joueur de tous les temps” – Stan Wawrinka

Plus tôt dans une session LIVE avec Chris Evert, Wawrinka a déclaré que Roger Federer était le meilleur joueur du tennis. «Roger Federer est le meilleur joueur à ce jour. Il a tout gagné, battant tout le monde. Il est meilleur que les autres joueurs et meilleur que moi. Son jeu est d’un style complètement différent. Il vous met sous pression tout le temps, il est tellement agressif, change beaucoup le rythme », a déclaré Wawrinka.

Wawrinka est l’un des joueurs doués du circuit ATP qui joue son meilleur tennis dans les grands matchs et contre les meilleurs joueurs. Il est le seul professionnel de l’histoire du tennis à avoir battu Novak Djokovic et Rafael Nadal en un seul tournoi, puis a accueilli un Slam.