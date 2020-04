Rafael Nadal m’a dit qu’il ne se souciait pas du tennis en ce moment

Toni Nadal, l’ancien entraîneur et oncle de Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, dit que le numéro 2 mondial est plus préoccupé par la pandémie de coronavrius que par le tennis. Dans une interview à Mundo Deportivo, Toni Nadal a déclaré: “Avec l’énorme problème que nous avons, tout cela a été oublié.

C’est secondaire. C’est le coronavirus qui compte, pas le tennis. nous [Rafa and I] parlaient et il m’a dit qu’il ne se souciait pas du tennis en ce moment. C’est logique si vous avez un peu de sensibilité. “Oncle Toni n’était pas trop préoccupé par la durée de la mise à pied et la même chose affectant le jeu de Nadal lorsque la tournée reprend.

“Quand il était enfant, Rafael était loin de jouer pendant une semaine, puis il a eu du mal à frapper à nouveau le ballon. Mais à partir d’un certain âge, avec plus d’expérience, ce n’est plus le cas. En raison de blessures, il a pu aller jusqu’à trois mois sans toucher à la raquette, mais à son retour, il allait bien en une semaine, ou au plus 10 ou 15 jours.

Ce sera une situation similaire. “Alors que le calendrier du tennis et la programmation des tournois restent un sujet important pour les joueurs et les officiels de tennis, Toni était plus préoccupé par la situation dans son ensemble.” J’ai dit il y a quelques semaines que les choses allaient être totalement arrêté pendant un certain temps.

Comment voulez-vous que nous jouions au tennis? C’est impensable. Il ne sera pas joué tant qu’il n’y aura pas de mesure de sécurité très claire. Sinon, comment puis-je aller à un événement? Et si une autre vague [of infections] revient en octobre? Combien de pays n’imposeront pas de restrictions de mouvement? Combien de temps durera le verrouillage? Je ne sais pas. Le tennis est un sport qui déplace de nombreuses personnes d’un pays à l’autre. ”