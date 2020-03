Rafael Nadal m’a montré pourquoi il est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps

La star montante américaine Taylor Fritz a fait l’éloge de Rafael Nadal après avoir perdu contre l’Espagnol tête de série en finale d’Acapulco. Nadal, classé n ° 2 mondial, a décroché son premier titre à Acapulco depuis que l’événement est devenu difficile après avoir battu le n ° mondial.

35 Fritz 6-3 6-2. L’Espagnol a cassé Fritz une fois dans le premier set, deux fois dans le deuxième set et n’a jamais perdu son service en route pour décrocher son troisième titre d’Acapulco. “Il est l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué au jeu et il m’a montré pourquoi c’était ce soir”, a déclaré Fritz à propos de Nadal, via le circuit ATP.

L’Américain de 22 ans est revenu à Acapulco cette année pour la première fois depuis 2017 et a fait sa troisième apparition au tournoi. L’ancien numéro 25 mondial Fritz a fait le quart de finale d’Acapulco à ses débuts il y a quatre ans, avant de s’incliner au premier tour un an plus tard.

“C’est l’un de mes tournois préférés à venir chaque année. Je suis juste content d’avoir pu passer une bonne semaine à l’un de mes événements préférés. J’ai ressenti beaucoup d’amour toute la semaine”, a déclaré Fritz.