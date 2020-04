Rafael Nadal maîtrise Roger Federer pour atteindre la finale

À Miami 2011, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont été les principaux protagonistes de la course au titre, atteignant la demi-finale avec Mardy Fish qui n’avait aucune chance contre un Novak Djokovic en forme. Dans l’autre demi-finale, pas de monde.

1 Rafael Nadal a atteint une autre finale à Miami après un triomphe de 6-3 et 6-2 sur Roger Federer en 79 minutes, remportant la 15e victoire en 23 rencontres contre le Suisse. Les deux premiers matches entre ces deux équipes ont eu lieu à Miami en 2004 et 2005, provoquant un autre affrontement en Floride après six ans et n’offrant pas à la foule ce qu’ils voulaient voir, Rafa entrant dans la deuxième finale consécutive du Masters 1000, perdant Indian Wells à Novak Djokovic. deux semaines plus tôt.

Atteignant 76% du premier service, l’Espagnol a produit des performances de masterclass au service et au retour, perdant dix points en huit matchs de service et repoussant les deux chances de pause qu’il a rencontrées pour augmenter la pression de l’autre côté du terrain.

Federer n’était pas prêt à défier Rafa ce jour-là, luttant à la fois au premier et au deuxième service et le cédant quatre fois aux cinq opportunités créées par Nadal, ne ressemblant jamais à un vrai concurrent. Roger avait plus de vainqueurs mais aussi 35 fautes directes sur son décompte, incapable de trouver la gamme et de déplacer Nadal de la zone de confort.

Rafa avait l’avantage dans les rallyes les plus courts jusqu’à quatre coups et dans les échanges plus étendus, répartissant son rival sur la ligne de base et scellant l’accord en un rien de temps pour mettre Novak Djokovic en conflit dans la bataille pour le titre.

Le Suisse a pris un excellent départ, décrochant un vainqueur de la volée lors du premier match pour une prise à 15, Nadal répondant avec un coup droit en crosscourt lors du deuxième match, tenant à l’amour et inscrivant son nom sur le tableau de bord. La première pause est survenue lors du troisième match lorsque Roger a réussi un revers facile, permettant à Rafa de se forger un avantage de 3-1 avec un coup droit sur la ligne gagnante quelques minutes plus tard.

L’Espagnol a tenu à l’amour dans le sixième match pour rester en tête, produisant une autre prise confortable à 4-3 avec un gagnant de service et terminant le set avec la deuxième pause pour un 6-3 après 33 minutes. Nadal a repoussé une chance de pause au début du deuxième set avec une corde nette chanceuse et a cassé le service de Roger dans le match suivant après une autre erreur de coup droit du Suisse qui s’éloignait de plus en plus du résultat positif.

Porté par cet élan, l’Espagnol s’est tenu amoureux de deux vainqueurs de coup droit dans le troisième match, ratant une chance de monter 4-0 mais faisant une autre prise facile pour un avantage 4-1. Servant à 2-5, Federer a placé un autre coup droit droit dans le filet pour subir la quatrième pause et propulser son grand rival sur la ligne d’arrivée, avec Rafa remportant un triomphe unilatéral sur les Suisses, tout comme au même stade sept ans plus tôt à l’âge de 17 ans.