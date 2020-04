Rafael Nadal, meilleur numéro 1 avec plus de 30 ans

Les statistiques sont relativement importantes, mais elles méritent d’être prises en compte dans le processus constant d’interprétation de l’histoire du sport. Le Classement ATP C’est le meilleur thermomètre pour clarifier certains aspects et il est clair que la scène actuelle est l’une des plus productives pour les joueurs de plus de 30 ans. Ce qui était autrefois un âge perçu par la plupart comme le moment d’envisager sérieusement un retrait à court terme, il y a peu d’exemples de joueurs de tennis qui ont réalisé une splendide performance bien au-delà de ce chiffre. Mais Depuis combien de semaines un joueur de plus de 30 ans mène-t-il le classement mondial? En regardant les statistiques fournies par MisterOnlyTennis, il est clair comment Raphael Nadal C’est lui qui, jusqu’à présent, a réussi à ajouter des semaines après avoir atteint la trentaine.

Il y a quelques dates, nous avons analysé comment Roger Federer il était le leader absolu en termes de semaines consécutives en tête de liste, après avoir ajouté les 237 en continu sur les 310 qu’il enregistre au total. Le fait que cette séquence ait été encadrée au cours de la première décennie du 21e siècle signifie que l’Helvetian ne fait pas partie des trois joueurs avec plus de semaines comme numéro 1 après 30 ans. C’est anecdotique car dans l’imaginaire collectif de tous les fans, il y aura toujours la perception que la longévité de Roger a été stratosphérique et est restée compétitive pendant longtemps, récoltant de grands titres. Cet indicateur du chiffre 1 doit être perçu avec la compétence indélébile de Novak Djokovic et le Nadal mentionné.

29/03/2020 09:03

Le Suisse n’est pas seulement celui qui a atteint le sommet du classement le plus de semaines, mais celui qui y a été le plus consécutif. Nous l’analysons.

Continuer à lire

Le Serbe est en deuxième position de ce classement qui mesure les semaines en tant que numéro 1 après trente, avec un total de 59. Il a 68 champ de tir que les Espagnols enregistrent, afin qu’il puisse dans la bataille attendue entre les Balkans et les îles Baléares pour les prochaines fois, cette statistique pourrait subir des changements majeurs et un sorpasso Novak n’est pas du tout exclu. Parmi les huit premiers, il y a un autre joueur de tennis actif, comme Andy Murray (14). Encore une preuve irréfutable de la splendide scène que le tennis a vécu depuis longtemps, avec une étonnante accumulation de grandes stars. Jimmy Connors, le joueur le plus ancien de l’histoire à un niveau très compétitif, il est parmi les meilleurs de cette discipline (17 semaines) mais très loin du Big3 et de la troisième place, Andre Agassi.

Des noms illustres de l’histoire du sport n’apparaissent pas sur la liste des jeunes retraités, comme Pete Sampras ou Björn Borg, alors que la légende Rod Laver n’a pas eu le temps de développer son meilleur niveau dès l’instant où le Classement ATP a commencé à proposer des classements, c’est-à-dire à partir de 1973. Il convient de contextualiser l’exploit qui est de remplir le classement mondial après trente ans, en comparant ce chiffre avec le général en haut du classement. Ceux-ci sont le des joueurs qui sont numéro 1 mondial depuis plus de 30 ans, selon les données proposées par MisterOnlyTennis:

Raphael Nadal: 68 semaines sur un total de 209

Novak Djokovic: 59 semaines sur 282 au total

Andre Agassi: 33 semaines sur 101 au total

Roger Federer: 25 semaines sur un total de 310

Ivan Lendl: 23 semaines sur 270 au total

.