Rafael Nadal: “Mon bonheur pour l’avenir ne dépend pas du déménagement à Federer”

Le joueur de tennis espagnol Raphael Nadal Il a accordé une interview au site officiel de l’ATP où il a de nouveau évoqué la possibilité de dépasser Roger Federer en tant que joueur de tennis avec le plus de titres du Grand Chelem de l’histoire du tennis: “Pour être honnête, mon bonheur dans le futur ne dépend pas du passage à Federer, c’est la fin de l’histoire, le plein bonheur ne va pas me donner 20 ou 25 tournois du Grand Chelem. Est-ce que ça m’excite? Bien sûr que ça m’excite parce que je m’y consacre et je veux progresser chaque jour comme joueuse de tennis, mais il m’est arrivé tant de bonnes choses pendant toutes ces années que je ne peux qu’être reconnaissant à la vie et aux personnes qui m’ont aidé. Les statistiques sont bonnes, mais elles ne sont pas définitives “, a déclaré l’actuel numéro un mondial.

