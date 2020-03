Rafael Nadal montre son côté solidaire contre le coronavirus

Après que de nombreux visages du sport tels que Roger Federer, Simona Halep, Ana Ivanovic ou Bianca Andreescu ont décidé de soutenir de nombreuses associations pour lutter contre le coronavirus avec de l’argent, c’était une question de temps qu’une personne comme Raphael Nadal faire de même à travers leurs réseaux sociaux. Ce matin, les Baléares ont publié une déclaration dans laquelle il a fait savoir au monde entier que lui et son ami Pau Gasol avaient rejoint l’association Croix-Rouge Répond, où il espère collecter près de 11 millions d’euros.

Le numéro deux mondial actuel était très triste de la situation que traverse l’Espagne et le monde entier en ce moment, en donnant un message d’encouragement à tout le monde à la maison: “Bonjour à tous. Comme vous tous, je suis toujours chez moi et la vérité est que nous sommes dans un moment difficile à expliquer et inimaginable il y a plusieurs mois. Nous subissons l’impact de cette pandémie qui a changé nos vies pour tous. Surtout les gens qui Ils ont vécu cette maladie à la première personne ou par l’intermédiaire d’un membre de la famille. Ce sont des moments tristes et compliqués, vivre à la maison et suivre continuellement des nouvelles qui ne sont pas très encourageantes pour le moment. Malgré cela, nous devons faire de notre mieux et continuer d’être forts. Nous allons gagner cette bataille contre le virus. “

Rafa reconnaît qu’il a passé plusieurs jours chez lui à réfléchir à ce qu’il pourrait faire pour collaborer: “Honnêtement, je réfléchis chez moi depuis des jours sur la façon dont je peux aider ou contribuer à cette situation qui, comme je l’ai dit, est très mauvaise pour tout le monde. Après y avoir longuement réfléchi, je suis arrivé à la conclusion que vous, les Espagnols, ne nous avez jamais échoué et nous avez soutenu dans les moments heureux et aussi les moments compliqués. Vous avez eu de la compréhension dans les mauvais moments et vous avez célébré avec nous nos joies. Je pense que les athlètes sont qui nous sommes grâce à votre soutien et que le moment est venu pour nous de ne pas vous décevoir “.

Les îles Baléares incitent tous les athlètes espagnols à rejoindre la cause: “J’ai eu l’idée d’appeler mon ami Pau et ensemble, nous avons décidé qu’il était temps de lancer cette initiative où nous espérons que tous les sports espagnols se réuniront et donneront un bon exemple d’unité. Nous avons décidé de nous associer au projet de la Croix-Rouge Répondre, où nous fournirons de matériel sanitaire, d’infrastructures hospitalières, d’aider les familles vulnérables et de créer des logements pour les groupes spéciaux qui en ont besoin. L’objectif est d’obtenir onze millions d’euros, pour aider un peu plus d’un million de personnes. Beaucoup d’encouragement à tous!

