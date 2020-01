Rafael Nadal montre un doigt d’honneur amusant à Novak Djokovic

L’événement de bienfaisance Rally for Relief a été un véritable succès en recueillant 5 millions de dollars avec l’aide de joueurs comme Rafael Nadal, Novak Djokovic et Serena Williams, mais des moments drôles ont dû se glisser, l’un des plus drôles étant celui où Nadal a levé son majeur. à son coéquipier Novak Djokovic.

Nadal a fait ce geste pour tenter de donner des instructions à Novak, qui s’apprêtait à servir, mais le Serbe a été un peu surpris par la manière de Rafa de procéder.

Loool Rafa😂🖕 #Djokovic #Nadal #RallyFor Relief pic.twitter.com/wO7tui3KmA – Michael Renz (@mrenzaero) 15 janvier 2020

Outre Rafael Nadal et Novak Djokovic, les autres joueurs qui ont participé à l’événement caritatif qui ont réussi à collecter près de 5 millions de dollars australiens étaient Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Serena Williams, Naomi Osaka, Caroline Wozniacki et plus encore.