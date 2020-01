‘Rafael Nadal ne peut pas battre Novak Djokovic en finale AO potentielle’

Les meilleurs joueurs mondiaux Rafael Nadal et Novak Djokovic ont tous deux atteint le quatrième tour de l’Open d’Australie pour la 13e fois, restant sur la piste pour une autre finale à Melbourne, tout comme en 2019. Il y a un an, Novak s’est révélé trop fort pour Rafa dans le match pour le titre, devenant le premier joueur à renverser l’Espagnol en deux sets lors d’une finale majeure et en ajoutant le 15e trophée majeur à sa collection pour rester dans la course GOAT avec Roger Federer et Nadal lui-même.

Novak est le premier favori à remporter à nouveau le trophée dimanche prochain, ayant l’air solide et affûté lors des trois premiers tours, en particulier lors des deux dernières rencontres qu’il a remportées avec style. Le Serbe a éliminé Tatsuma Ito et Yoshihito Nishioka en un rien de temps, perdant 14 matchs au total et livrant la fureur du premier service qui l’a mené vers des triomphes.

Novak a tiré 33 as et a remporté 86 des 92 points au premier service pour faire face à un seul point de rupture dans les deux matchs, espérant en avoir plus au quatrième tour contre Diego Schwartzman, son premier véritable test à Melbourne cette année.

D’un autre côté, Nadal avait l’air bien contre Hugo Dellien et Pablo Carreno Busta, luttant un peu contre Federico Delbonis lors de la séance de nuit mais restant fort, progressant dans les 16 derniers sans perdre un set.

Le champion de 2009 a joué son meilleur tennis au troisième tour contre le compatriote Carreno Busta, décrochant 42 vainqueurs et seulement sept fautes directes pour dominer du début à la fin et rester sur la course au titre, ayant 1200 points à défendre dans le no.

1 bataille avec Djokovic. L’ancien champion de l’Open d’Australie Jim Courier pense que Novak serait le favori contre Rafa lors de la finale potentielle, battant Rafa lors des neuf dernières rencontres sur le terrain dur et imaginant les conditions à Melbourne plus que l’Espagnol.

“Rafa aurait été le favori contre la plupart des gens mais pas s’il affronte à nouveau Novak Djokovic en finale. Les balles sont lourdes et elles ne rebondissent pas et je pense que le terrain convient mieux à Novak Djokovic. Roger Federer n’est probablement pas très heureux des balles, car ils deviennent gros et lourds après seulement quelques matchs. ”