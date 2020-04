“Rafael Nadal ne se soucie pas du tennis en ce moment”

Rafael Nadal vend aux enchères l’un des maillots portés lors de la finale du Roland Garros 2019. L’Espagnol a mis à disposition “ un maillot qui a une grande signification pour moi ”. L’ancien numéro 1 mondial est le seul joueur à l’ère ouverte en tant que joueur avec le plus de titres sur terre battue (59), et détient un record absolu de 12 French Open , 11 Masters de Monte-Carlo et 11 titres de Barcelone.

Il reste également seul avec la plus longue séquence de victoires sur simple surface en matchs (terre battue, 81) et en sets (terre battue, 50) de l’histoire de l’ère ouverte. En raison de ces réalisations, beaucoup ont appelé Nadal “Le roi de l’argile”, et il est largement considéré comme le plus grand joueur de terre battue de l’histoire.

Son évolution en un champion du tout-terrain l’a établi comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Le tournoi préféré de Nadal, l’Open de France, a été controversé de mai à fin septembre sans consultation de nombreux événements.

“Il y a des gens qui se plaignent de ne pas être consultés, mais je ne suis pas Roland Garros et je ne consulte pas à ce sujet. J’ai dit il y a quelques semaines que les choses allaient être totalement arrêtées pendant un certain temps. Comment voulez-vous que nous jouer au tennis, c’est impensable.

Cela ne se jouera pas tant qu’il n’y aura pas de mesure de sécurité très claire “- a déclaré son oncle Toni.” Sinon, comment puis-je me rendre à un événement? Et si une autre vague [of infections] revient en octobre? Combien de pays n’imposeront pas de restrictions de mouvement? Combien de temps durera le verrouillage? Je ne sais pas.

Le tennis est un sport qui déplace de nombreuses personnes d’un pays à l’autre. Avec l’énorme problème que nous avons, tout cela a été oublié. C’est secondaire. C’est le coronavirus qui compte, pas le tennis. nous [Rafa and I] parlaient et il m’a dit qu’il ne se souciait pas du tennis en ce moment. C’est logique si vous avez un peu de sensibilité “- a-t-il ajouté.