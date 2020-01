Rafael Nadal, Novak Djokovic et un peu de confiance en soi

La Coupe ATP, dans sa première édition, est terminée. Et comme pour toutes les autres choses, il a laissé ses impressions. Le facteur de bien-être du tournoi s’est mêlé à la détresse de savoir si c’est trop, trop tôt avec un événement majeur – littéralement – à suivre, une semaine plus tard.

Néanmoins, ces aspects restent subjectivement controversés du tourbillon de la tournée de tennis. Le plus grand spectre qui est soulevé à la suite de l’événement concerne les joueurs qui composent les numéros. Pour être précis, comment la génération plus âgée – dirigée par Rafael Nadal et Novak Djokovic – s’est comportée tout au long de l’événement vis-à-vis des jeunes, encore appelés NextGen.

Le début d’une nouvelle saison, une nouvelle décennie – bien qu’il s’agisse là encore d’un sujet débattu – avait été construite sur la potentialité du NextGen inaugurant enfin son époque. Si les événements de l’ATP Cup se passent, l’actualisation de cette potentialité est désormais repoussée à l’Open d’Australie.

Non pas que le lot plus jeune ait été collectivement décevant. Denis Shapovalov, Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Hubert Hurkacz et Casper Ruud ont été quelques-uns qui ont quitté l’arène avec plus que du tokenisme d’avoir joué. Cependant, les quelques-uns d’entre eux qui ont affronté Nadal ou Djokovic ont été convaincus par les deux.

Ainsi, l’évidence persistait au sujet du rattrapage qui était nécessaire pour monter de niveau avec eux avant d’en tirer le meilleur parti. Nadal et Djokovic y ont fait allusion tout en parlant d’augmenter leur jeu après les matches de demi-finale de l’Espagne et de la Serbie contre l’Australie et la Russie respectivement.

«Non, je n’ai pas été surpris, non. Il est (de Minaur) jeune. Il a beaucoup d’énergie. Il joue avec beaucoup de passion. Parfois même trop », a déclaré Nadal à propos de De Minaur, à qui il a concédé le premier set. «Et j’étais un peu moins d’énergie que d’habitude.

C’est pourquoi il a pu en profiter. Et je pense que lorsque le match se déroulait, j’ai pu jouer de mieux en mieux, retrouver un peu mieux le rythme et l’énergie de mon corps. Je pense que j’ai joué un bon troisième set, une bonne fin de seconde.

Mon sentiment était difficile pour moi de gagner des points au retour pendant un certain temps, non? Mais avec mon service, je faisais bien les choses ». À propos de son match, après sa victoire en yo-yo sur Medvedev, Djokovic a expliqué comment il devait se recentrer pour se remettre dans une position avantageuse.

“… Il a montré pourquoi il est l’un des meilleurs joueurs du monde, pourquoi il est dans le top 5. Je veux dire, ce genre de cohérence et ce genre de jeu solide de l’arrière du terrain, de grands services l’ont amené là où il est, vous savoir.

Il mérite d’être là », le monde non. 2 dit. “Donc, vous devez essayer d’utiliser les différentes tactiques et variations du jeu lui-même, la rotation de la balle … Je ressens la même chose quand je suis en lock-out, donc c’était une bataille très physique”.

Le brouillard assombrissant Zverev et Tsitsipas Pour les jeunes ci-dessus, il s’agit en quelque sorte d’un écart déterminé qui doit être comblé. Ou, si cela a déjà été fait auparavant, alors, rendez-le répétitif. Mais pour deux des joueurs de la prochaine génération qui devaient être vus comme la lumière au bout du tunnel, la tentative de surmonter cette distance entre le présent et l’avenir s’est déroulée de manière catastrophique.

Les difficultés de Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev – tant techniques que mentales – se sont de nouveau infiltrées à la Coupe ATP. Zverev, l’Allemand le mieux classé, a perdu ses trois gommes rondes. Tsitsipas a fait mieux, mais la seule victoire qu’il a remportée dans ses trois caoutchoucs est venue contre Zverev dans le match Grèce-Allemagne.

Les résultats en eux-mêmes étaient insipides, mais leurs comportements sur le terrain étaient les plus inimaginables. Les crises de colère de Zverev et Tsitsipas ont provoqué l’angoisse des parents mais n’ont rien fait pour améliorer leur fortune sur le terrain. Ajoutant l’insulte à la blessure, leurs fluctuations capricieuses se sont maintenues malgré les jours qui se sont écoulés depuis l’explosion de chacun et la sortie du terrain par la suite.

Les manquements comportementaux des 20 ans étaient un retour à la régression qui les avait tourmentés en 2019, avant que chacun ne s’en débarrasse du mieux qu’il le pouvait – en beauté, lors des finales de l’ATP. Leur recul a rendu difficile l’évaluation de leurs perspectives à l’Open d’Australie en termes simples.

Semés dans le top-10, ils le sont peut-être, mais Zverev et Tsitsipas sont passés de menaces considérées comme probables à des menaces possibles à un moment où ils devraient figurer parmi les favoris. Le gouffre créé par ce contraste marqué – avec les favoris existants restant en grande partie intacts – devient plus large et plus difficile à traverser pour ces jeunes.

Si leurs pairs, eux aussi, ont des faux pas similaires, ils pourraient se retrouver à recevoir une mention sous la même notation, tout au long de la saison. Il est peut-être temps que ces vrais millénaires commencent à se prendre au sérieux au lieu de se soucier de leurs rivaux.

Après tout, Nadal et Djokovic, et même Roger Federer d’ailleurs, ne sont pas arrivés là où ils sont maintenant, sans conviction. Crédit photo: Yahoo Sport Australia