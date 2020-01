Rafael Nadal offre une performance exceptionnelle pour renvoyer Pablo Carreno Busta

Rafael Nadal, tête de série, a assuré sa huitième place à l’Open d’Australie de manière imposante, effaçant son compatriote Pablo Carreno Busta 6-1 6-2 6-4 en seulement 98 minutes. Ce fut une performance remarquable du numéro 1 mondial, qui a frappé 42 gagnants et n’a commis que sept erreurs directes. Mais Nadal devra maintenir ce niveau d’agressivité et de précision s’il veut passer les tests qui nous attendent. Trop de passivité lui coûtera certainement la deuxième semaine.

Besoin d’un consultant RP, Pablo?

Avant le match, Carreno Busta a déclaré au journal espagnol AS qu’il connaissait la stratégie pour déranger Nadal.

“[Alex] de Miñaur était sur le point de le battre. Je connais très bien Rafa et je sais comment je pourrais le mettre mal à l’aise », a déclaré Carreno Busta.

Le fait que Nadal lutte contre des adversaires qui peuvent résister ou même dominer les échanges entre les tribunaux du côté de la publicité est de notoriété publique. Novak Djokovic a longtemps causé de réels problèmes à Nadal en raison de sa capacité à prendre le coup droit croisé de Nadal avec son propre revers et à punir tout ce qui échoue. Le Serbe s’approche de la ligne de fond, prend le ballon en l’air et frappe soit profondément en bas de la ligne, soit à un angle vif, et met Nadal sur le pied arrière. Rincez et répétez.

Mais Djokovic est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. Il peut blesser Nadal de partout sur le terrain, d’une manière que Carreno Busta, pour toute la qualité de son propre deux-mains, ne peut tout simplement pas. Il est compréhensible que Carreno Busta ait voulu prendre un ton confiant avant le match, mais ce désir a peut-être échoué. Il n’avait jamais battu Nadal auparavant en trois rencontres et ses paroles semblaient avoir inspiré Nadal à de plus hauts sommets.

Un battement à plat

Dire que le match était unilatéral serait un euphémisme. Nadal a remporté 79 des 125 points au total, ce qui représente un sommet de 63,2%. À mi-chemin du match, avec un score de 6-1 2-0, le champion de la Major à 19 reprises a mené 35 à 12 points. Au plus haut niveau du jeu c’est étonnant. Et ce n’était pas un match où les statistiques ne correspondaient pas à ce qui se passait sur le terrain. Nadal était toujours aux commandes, dictant la procédure.

Carreno Busta n’avait pas de réponse pour les coups de poing un-deux de Nadal lorsque le numéro un mondial était au service, tandis que le champion 2009 a également remporté 41% des points contre le service de son compatriote. Dans les échanges de base, son revers s’est démarqué, Nadal l’utilisant pour créer des angles courts ou marteler les gagnants sur toute la ligne. Il sera sans aucun doute ravi de la performance qui le prépare parfaitement pour la semaine à venir. Mais ne vous y trompez pas, il y a sûrement des temps tumultueux à venir pour le grand homme.

Photo principale:

Intégrer à partir de .