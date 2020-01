«Rafael Nadal ou Roger Federer ne porteraient jamais ..»

Marc Polmans, 22 ans, a utilisé son joker avec les deux mains, battant Mikhail Kukushkin 6-4, 6-3, 4-6, 6-7, 6-4 en quatre heures et 17 minutes de marathon. Participant à son deuxième match du Grand Chelem dans une carrière, Marc a explosé 22 as et a tiré 53 vainqueurs et 34 fautes directes, subissant six pauses et offrant huit matchs de retour réussis pour sceller l’accord et franchir la ligne d’arrivée en premier contre le rival plus expérimenté.

Marc a réclamé les quatre derniers matchs de l’ouvreur et a dominé dans le deuxième set pour ouvrir une avance massive, servant à la victoire à 5-4 dans le quatrième set. Mikhail a reculé pour prolonger ses chances, repoussant les balles de match dans le tie-break pour prendre 10-8 et produire un décideur.

Tirant de l’arrière 3-2 dans le dernier set, Polmans a remporté quatre des cinq derniers matchs pour assurer le triomphe, son premier au niveau du Grand Chelem. S’exprimant après la victoire, Polmans l’a souligné comme l’un des meilleurs de sa carrière, ayant également la chance de parler de son célèbre chapeau de légionnaire qu’un ancien champion de l’Open d’Australie Ivan Lendl portait sur ces courts il y a 30 ans.

Marc supposait que Roger Federer et Rafael Nadal ne porteraient jamais le chapeau de légionnaire comme lui; Pourtant, il se sent prêt à s’y tenir tout le temps, poursuivant la place dans le top 100 en 2020 et encore plus de grosses victoires comme celle-ci. “C’est plutôt cool; je le porte depuis que j’ai huit ans”, a déclaré Polmans.

“C’est assez cool de voir comment le public commence à le contourner et je vais toujours continuer à le porter. Je ne pense pas que Rafael Nadal ou Roger Federer vont pouvoir le faire – ils sont devenus jolis de grandes images et je ne les vois pas porter le chapeau de légionnaire de si tôt.

Les gars de l’ATP ne m’ont pas autant vu, alors ils me regardent un peu bizarrement, mais tous les gars australiens savent ce qui se passe. J’ai entendu Ivan Lendl le porter dans le passé; si je peux avoir une carrière comme lui, je serai très excité.

Je dirais que ce doit être ma victoire la plus importante à ce jour. En termes de classement, peut-être pas, j’ai déjà battu un joueur de rang supérieur. Mais sur cette scène, devant le public, je pense que c’est le plus gros. Je fais lentement ce pas graduel vers le top 100.

La victoire d’aujourd’hui m’aidera certainement et j’espère que je pourrai continuer; Je suis heureux de me diriger lentement vers le top 100 “.