Rafael Nadal ouvre son Académie pour que les joueurs professionnels s’entraînent et concourent

Ouverte en mai 2016, la Rafa Nadal Academy a porté la vision de l’un des plus grands joueurs de tous les temps sur la nouvelle génération de stars du tennis, en les accueillant dans les installations ultramodernes de la ville natale de Nadal, Manacor.

L’Académie offre les meilleures conditions possibles pour le futur jeune, en leur donnant une chance de travailler sur leur jeu avec des entraîneurs hautement qualifiés et formés. De plus, certains joueurs déjà établis s’entraînent régulièrement à Majorque, souvent avec Nadal lui-même, notamment Casper Ruud et Jaume Munar.

Les récents revers de la pandémie de coronavirus ont contraint l’Académie à fermer ses portes, en prenant bien soin de toutes les personnes qui se trouvent actuellement sur le site de l’Académie. La pandémie a stoppé toute l’action au moins jusqu’à la deuxième partie de juillet (probablement pour beaucoup plus longtemps) et les joueurs réfléchissent déjà à la façon de s’entraîner et de concourir, désireux de maintenir la forme avant le possible redémarrage de la saison.

Pour cette raison, Nadal a offert son Académie comme point de rassemblement pour beaucoup d’entre eux, appelant de nombreuses stars de l’ATP et de la WTA à venir à Manacor une fois que la situation s’améliorera un peu et travailleront sur leur jeu au cours des prochains mois.

Rafa aimerait également voir des matchs télévisés entre les meilleurs joueurs, offrant à de nombreux fans de tennis du monde entier la possibilité de regarder à nouveau leurs concurrents préférés en action. La Rafa Nadal Academy a déjà accueilli de nombreux événements de tennis, dont deux ATP Challengers, des événements ITF dans les deux catégories et également divers tournois en fauteuil roulant et junior.

“Ces dernières semaines, nous avons mis nos installations à la disposition du président de l’ATP Andrea Gaudenzi pour éventuellement faire de l’Académie un centre de rassemblement des joueurs afin qu’ils puissent s’entraîner dans un environnement idéal pour une compétition de première classe.

Bien que la priorité soit évidemment pour une reprise du jeu pour le Tour régulier, l’ATP évalue toutes les options, en gardant à l’esprit la santé et la sécurité comme priorité absolue. Au Rafa Nadal Sports Center, nous pouvons accueillir un nombre important de joueurs et d’entraîneurs afin qu’ils puissent s’entraîner et concourir sans avoir à quitter l’Académie.

Nous avons un grand centre de fitness, une piscine semi-olympique et un spa qui leur permettraient d’avoir une bonne pré-saison et d’atteindre une forme physique maximale. La taille des installations permettrait également, si nécessaire, d’organiser la logistique pour respecter tout protocole sanitaire et de distanciation sociale “, a déclaré Carlos Costa, responsable du développement commercial à la Rafa Nadal Academy by Movistar.

“En ce moment, le tennis prend un siège arrière et la chose la plus importante est la santé de tous, mais si dans les mois à venir l’Académie peut être utilisée pour aider d’autres joueurs professionnels, je serais ravi qu’ils puissent venir s’entraîner et aussi participer à des compétitions. .

Bien que nous n’ayons pas de tournois à venir, je pense que la compétition entre nous nous aiderait à maintenir notre jeu pendant le redémarrage du Tour “, a déclaré Rafa Nadal.