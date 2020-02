Rafael Nadal ouvre son école au Koweït

Raphael Nadal, vainqueur de 19 tournois du Grand Chelem et l’une des figures de proue de l’histoire du tennis, inaugure aujourd’hui au Koweït la ‘Rafa Nadal Academy’, sa première académie en dehors de l’Espagne et la deuxième après celle qu’il a ouverte il y a près de quatre ans dans son Manacor natal.

02/05/2020

Agir à 12:33

CET

EFE

La nouvelle école du super-champion de Majorque, double champion olympique (individuel, aux Jeux de Pékin ’08 et double à ceux de Rio’16, Brésil), avec 84 titres ATP et quintuple vainqueur de la Coupe Davis avec l’Espagne ; Il est situé dans le «complexe de tennis Shaikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah». Un complexe de 263 430 mètres carrés avec un pavillon polyvalent d’une capacité de 5 000 spectateurs, un stade secondaire pouvant accueillir 1 500 et 16 autres courts de tennis, dont huit couverts et autant en plein air; ce qui en fait la plus grande académie internationale de tennis de tout le Moyen-Orient.

Académie Rafa Nadal du Koweït rejoint Manacor, fondée en 2016; et aux centres de tennis ouverts l’an dernier à Cancun (Mexique) et à Halkidiki (Grèce), liés au recordman de titres (35) en tournois Masters 1000, les plus prestigieux après ceux du Grand Chelem.

Le point culminant de l’inauguration est le match d’exhibition qui se jouera dans l’après-midi Nadal et une autre gloire du tennis espagnol, son ami d’Alicante David Ferrer -supprimé la saison dernière, mais qui reste actif dans le circuit des légendes-, vainqueur de 27 titres ATP et qui est devenu troisième au monde.

Rafael Nadal a parlé de son projet au Koweït: “Pour moi, mais pour toute l’académie en général, évidemment, Pouvoir déplacer notre modèle, notre marque et notre façon de travailler dans différentes parties du monde est une belle opportunité Et une grande satisfaction. C’est la première académie que nous ouvrons en dehors de Manacor, à Majorque. “

Il a également souligné les caractéristiques du pays arabe et la façon dont il peut s’améliorer avec le système utilisé dans son académie à Manacor: “C’est une région du monde qui a le potentiel de nous pouvons aider à accroître la culture du tennis; Nous croyons que de l’académie, nous pouvons aider non seulement les jeunes talents ici au Koweït, mais dans tout le Moyen-Orient. Ya Nous avons plusieurs entraîneurs de l’Académie de Manacor qui sont ici depuis trois mois, aidant les formateurs locaux à comprendre le modèle et la façon dont nous travaillons. “

Les pistes de l’Académie Rafa Nadal au Koweït sont équipées de la technologie la plus avancée en termes de surface et d’autres aspects; et leurs gradins, qui combinent des sièges fixes et rabattables, étaient conçu par l’architecte britannique Norman Foster.

Le projet a été développé en collaboration avec le groupe Tamdeen – propriétaire du grand centre commercial auquel le complexe sportif est relié par une de ses ailes – et sera dirigé par l’exteniste portugais Nuno Marques et les formateurs déplacés au Koweït par Rafa Académie Nadal

.