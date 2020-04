Rafael Nadal parle de confinement et de jouer à huis clos

Chaque fois qu’il parle Raphael Nadal l’attente est maximale et encore plus lorsqu’elle se réfère à des problèmes brûlants actuels tels que la crise des coronavirus et la pause tennis, avec la proximité et la sincérité avec lesquelles il l’a fait dans l’émission radio El Partidazo de la Cadena Cope. Le joueur de tennis espagnol a semblé décrire ses sentiments au cours de ces trois semaines de séquestration décrétées par les autorités, montrant son côté le plus humain, tout en évoquant également la possibilité de retour du tennis, même à huis clos, ainsi que les projets de collecte de fonds qu’il a entreprise avec Novak Djokovic. Le Serbe est également entré en ondes et a confirmé qu’il est à Marbella en train de traverser cette étape difficile.

“Maintenant, je fais mieux qu’au début. J’ai toujours été au courant des nouvelles qui arrivaient, je faisais mes exercices un peu découragés et je n’étais pas concentré. Depuis quelques jours, je suis de nouveau optimiste, nous avons cherché des moyens d’aider autant que possible possible et je suis retourné à ma routine », raconte un Nadal qui a reconnu avoir tenté de rester en forme, ce qui n’est pas facile dans ces circonstances. “J’essaie de rester actif et de faire des activités physiques prescrites, mais J’ai pris du poids. Quoi qu’il en soit, ce qui m’importe le moins en ce moment, c’est le tennis “, a déclaré l’Espagnol, désireux d’expliquer son souci du contexte social.

Il a toujours montré une grande implication dans les problèmes qui ont tourmenté le monde et ce ne pourrait être moins cette fois, où il a fait partie de plusieurs initiatives de solidarité. “Quand il y a des gens qui ont un temps aussi mauvais que maintenant, la chose la moins importante est ma carrière. En tout cas, je pense qu’il sera difficile pour nous de jouer un tournoi à court ou moyen terme car le tennis est un sport mondial qui nécessite des déplacements de nombreuses personnes de différents endroits “, a déclaré un homme qui ne voit pas clairement jouer derrière des portes closes. “Notre sport est très mondial, nous évoluons de semaine en semaine dans le monde entier, organiser un tournoi de tennis implique de mobiliser beaucoup de monde d’un endroit à un autre et c’est très risqué. Je pense que tant qu’il n’y aura pas de remède, la situation être compliqué. Au tennis, nous devons avoir beaucoup de responsabilités et avoir l’esprit tranquille “, a-t-il déclaré.

Quant à sa proximité avec Novak Djokovic, qui est venu sur l’air de Marbella, les îles Baléares était explicite. “Nous parlons depuis des heures ces derniers jours dans le Conseil des joueurs et parmi nous, à la recherche de moyens d’aider notre sport. J’apprécie le grand détail que vous avez dû rejoindre l’initiative #OurBestVictory. Nous recherchons des moyens pour que les joueurs de tennis qui éprouvent des difficultés puissent survivre. Les 100 meilleurs au monde n’auront pas de problème, mais nous devons aider le reste de l’ATP “, a déclaré l’Espagnol. Pour sa part, les Balkans ont apprécié le fait qu’il puisse passer du temps avec sa famille et ont expliqué la raison d’être de Marbella.

“Mon frère vit ici, c’est pourquoi nous passons ce temps tous ensemble. Nous sommes très heureux et c’est fantastique de passer du temps avec la famille parce que les joueurs de tennis voyagent toujours et maintenant nous pouvons passer du temps de qualité”, a déclaré un homme qui Il a même suggéré la possibilité de résider en Espagne à l’avenir. “Nous nous en sortons très bien et il est probable qu’à l’avenir nous déménagerons ici”, a expliqué le Serbe, qui maintient une grande activité en termes de dons. Concernant le possibilité de reprendre l’activité, Novak était clair. “Je suis prêt à jouer, mais je pense qu’il faudra des mois pour reprendre l’activité. Jouer à huis clos n’est pas quelque chose qui nous appartient, je pense que la santé est au-dessus du sport”, at-il déclaré. Très intéressante la conversation entre Rafael Nadal et Novak Djokovic, deux personnes extrêmement impliquées pour aider les autres.

