Rafael Nadal parle de coronavirus, Sharapova et Acapulco 2020

Avec la satisfaction du devoir accompli et avec de bonnes notes, il se présente Raphael Nadal à la salle de presse de ATP 500 Acapulco 2020. Malgré les heures tardives de la nuit au cours desquelles il a mis fin à son engagement à Miomir Kecmanovic, les Baléares n’ont pas lésiné sur les mots et ont abordé diverses questions d’actualité enragée. Déjà en quart de finale, Rafa apprécie ses sentiments sur la piste très positivement et regarde avec optimisme ses options dans un tournoi où certains des favoris sont tombés. Trois matchs séparent un Nadal du titre qui cherche à gagner en confiance face aux deux premiers 1000 Masters de la saison. SoonWoo Kwon Ce sera votre prochaine pierre d’achoppement.

– Suivre les sensations. “Je suis très content de tout ce que j’ai fait sur la piste, en particulier dans le premier set et le début de la seconde. C’est vrai que j’ai raté l’occasion de clore le match avec 5-3, mais je n’ai rien à me reprocher. Il a élevé son niveau , Je le considère comme un grand joueur, donc jouer comme je l’ai fait aujourd’hui acquiert plus de valeur et me donne beaucoup de confiance. Je me sentais beaucoup mieux qu’au premier tour et c’est très positif. Je me suis beaucoup amélioré et je dois essayer de récupérer le plus tôt possible afin d’être préparé pour le quart de finale “, a déclaré l’Espagnol.

Vicious – @ RafaelNadal avec un compte-gouttes ridicule d’un coup droit de loin derrière le signe Acapulco. # AMT2020 pic.twitter.com/SlXqcZ8Xky

– Tennis TV (@TennisTV) 27 février 2020

-Coronavirus et Jeux Olympiques de Tokyo 2020. “Tout d’abord, espérons-le, il sera contrôlé dès que possible. Nous devons trouver le remède et mettre fin à cette incertitude et à cette psychose perçues. L’humanité a besoin que cela ralentisse et que tout redevienne normal. Concernant les Jeux Olympiques, disons que c’est l’un des événements les plus spéciaux au monde. C’est une expérience unique d’être là et je considère que c’est le tournoi le plus difficile à gagner parce que vous n’avez que deux ou trois chances dans votre carrière “, a-t-il déclaré sans préciser à quel point c’est important dans le calendrier de cette saison.

-Acapulco en tant que possible Masters 1000 dans le futur. “Je ne vais pas vous tromper, c’est difficile. Rien ne me rendrait plus excité que l’Amérique latine ait un Masters 1000, mais il est très compliqué d’acheter les droits d’un. Ils sont ce qu’ils sont et j’ai du mal à discerner ce qui pourrait arrêter de l’être pour Acapulco. Mexique Vous devez être satisfait d’avoir un grand tournoi comme celui-ci, c’est l’un des meilleurs ATP 500 au monde et tous les joueurs veulent venir “, a-t-il déclaré.

Terminé avec Gusto – @ RafaelNadal se bat contre Miomir Kecmanovic 6-2 7-5 pour réserver le dernier quart de finale à Acapulco. # AMT2020 pic.twitter.com/B1vHy8akgh

– Tennis TV (@TennisTV) 27 février 2020

-Hommage à Maria Sharapova. “Aujourd’hui est un jour triste pour le tennis car il y a une icône et une référence pour le tennis féminin. Elle a été une grande combattante tout au long de sa carrière et mérite d’être heureuse. Elle était un exemple de passion pour le tennis et je pense qu’elle a tout quitté sur la piste à chaque fois qu’il sortait en compétition. Je lui souhaite le meilleur dans la vie car ce moment viendra pour nous tous. Tout se termine “, a déclaré Nadal, toujours généreux et respectueux de ses coéquipiers.

.