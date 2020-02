Rafael Nadal parle de Grigor Dimitrov à l’ATP 500 Acapulco 2020

Les meilleurs joueurs de la planète se nourrissent de grands défis, ceux qui les obligent à tirer le meilleur d’eux-mêmes et à démontrer pour la énième fois leur plein potentiel. Raphael Nadal Il en est conscient et a montré lors de sa conférence de presse son énorme illusion de mesurer les forces avant Grigor Dimitrov, un rival de fond contre lequel des conclusions claires peuvent être tirées du niveau auquel l’espagnol joue actuellement. Après avoir battu SoonWoo Kwon solidement en quarts de finale de la ATP 500 Acapulco 2020Rafa a parlé du Sud-Coréen mais, surtout, a montré sa prédisposition à faire un grand match en demi-finale et à continuer son chemin dans le tournoi mexicain.

– Sensations sur la piste. “J’ai joué un grand match, je pense que le résultat est trompeur car je devais jouer à un très bon niveau pour gagner. Je continue de m’améliorer tous les jours, mes sentiments sont de plus en plus positifs et il est très important de réapparaître après quelques semaines sans compétition ni victoire. ces rencontres comme je le fais. J’ai fait le nécessaire pour arriver en toute confiance à la phase décisive du tournoi, donc j’espère y être préparé. La difficulté vient maintenant “, a expliqué le joueur espagnol.

Un coup droit qui défie les lois de la logique –

Comment, @RafaelNadal, comment? # AMT2020 pic.twitter.com/Mty0BrkjsR

– Tennis TV (@TennisTV) 28 février 2020

-Potentiel de SoonWoo Kwon. Nadal est un ambassadeur imbattable du tennis et a une fois de plus montré son inquiétude pour l’avenir de notre sport lorsqu’il a été interrogé sur le surcoreno. “C’est avec une projection très positive. En moins d’un an, il est passé de semi-inconnu à entrer dans le top 100 et à grimper. Il est très intéressant pour le tennis que des joueurs prometteurs de pays asiatiques émergent. Notre sport est mondial et le marché asiatique est très J’ai vu des choses très positives dans son jeu: il est rapide, il anticipe bien le ballon, change facilement de direction … Je pense qu’il a un bel avenir car cela rend son jeu simple », a expliqué le Baléare.

-Qu’attendez-vous du duel contre Grigor Dimitrov. “Il arrive avec une grande confiance, joue très bien et avoir remporté l’un des meilleurs au monde, tout comme Stan, est l’exemple clair de son niveau. Nous sommes tous deux clairs sur la façon dont nous voulons jouer et qui est capable d’imposer son style et son inconfort” l’autre gagnera. C’est un joueur de tennis très complet, il change parfaitement les rythmes avec son revers et est capable de relier des coups de positions incroyables. Ce sera un match difficile, comme cela correspond à la demi-finale d’un tournoi comme celui-ci, et j’espère être prêt de faire de mon mieux “, at-il dit.

Grigor de catégorie A –

Le champion d’Acapulco 2014 @GrigorDimitrov remporte sa première victoire sur Stan Wawrinka depuis 2016, 6-4 6-4 pour atteindre les demi-finales. # AMT2020 pic.twitter.com/5ZRZwyZKGl

– Tennis TV (@TennisTV) 28 février 2020

Il faut se rappeler que le face à face entre Rafael Nadal et Grigor Dimitrov présente un solide 12-1 en faveur des Baléares, produisant sa seule défaite contre le Bulgare en quarts de finale de Pékin 2016. Il y a de grandes attentes dans le ATP 500 Acapulco 2020 voir cette rencontre en raison des magnifiques sensations que Grigor transmet tout au long du tournoi. Duel de style passionnant dans lequel Rafa cherchera une nouvelle finale, afin d’ajouter ce qui serait le 85e titre de sa carrière professionnelle.

