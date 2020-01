Rafael Nadal parle de Nick Kyrgios à Open Australia 2020

Peu de sensations sont plus agréables pour un joueur de tennis que de sentir comment son jeu se déroule librement et sans attache dans l’équateur d’un Grand Chelem. C’est ce que vous avez vécu Raphael Nadal dans ce troisième tour de Open d’Australie 2020où vos performances par rapport à Pablo Carreño Cela peut devenir un tournant en termes de confiance. L’Espagnol est arrivé avec certains doutes après sa victoire contre Delbonis et a réussi à les dissiper avec un match impeccable dans lequel il a montré tout son répertoire compétitif. Lors d’une conférence de presse, il n’a pas hésité à montrer sa satisfaction pour ce qui avait été fait et a abordé certains aspects des nouvelles enragées avec des commentaires qui méritent d’être repris.

– Sensations festives et chaleur en tant qu’allié. “Ce fut le meilleur match du tournoi, il y a eu une grande différence entre aujourd’hui et les deux autres jours. Je me suis bien senti et je pouvais blesser mon drive donc je considère qu’aujourd’hui j’ai fait un pas en avant important qui me permet de gagner confiance “, a déclaré les Baléares avant de reconnaître que les conditions météorologiques plus chaudes lui profitaient grandement. “La vérité est que la chaleur me favorise parce que le ballon vole plus vite et rebondit plus, ce qui me permet de jouer plus à l’aise et que mon style fait plus de dégâts aux rivaux”, a reconnu Nadal.

-Fête agonique de Roger Federer. “Je suis resté à l’hôtel dans l’après-midi et j’ai regardé quelques séries, mais j’ai tout de suite été accroché au jeu. Il était impossible de s’endormir comme je l’étais, donc je l’ai vu entier. Je pense que Millman a joué un grand jeu, c’est un vrai combattant Roger a eu des hauts et des bas, mais il a élevé son niveau dans les moments de pointe et il était toujours agressif. John a fait quelques erreurs dans les derniers points, mais c’est du tennis, Federer est beaucoup de Federer “, a déclaré le Baléare interrogé sur l’influence dans sa carrière du Suisse et de Novak Djokovic. “J’essaie de me concentrer sur moi-même et de trouver de la motivation avec mes propres objectifs, mais il ne fait aucun doute que le fait d’avoir deux adversaires de ce rival m’a aidé à grandir en tant que joueur”, a-t-il déclaré.

-Concurrence entre la Coupe ATP et la Coupe Davis. Interrogé sur son avis sur la concentration dans le calendrier de deux compétitions très similaires, Nadal était franc. “Honnêtement, je ne pense pas que ce soit bon pour notre sport qu’ils soient concentrés en seulement deux mois. Il est clair que deux de ces événements peuvent aider de nombreux joueurs à gagner plus d’argent, mais je pense que nous avons besoin d’un seul événement macro, quelque chose qui offre une vitrine de tennis. prix mondiaux et en espèces notables sans diviser les efforts en deux tournois Nous avons besoin d’unité car ce sont deux tournois pratiquement égaux, je pense que nous devrions faire quelque chose de vraiment important ensemble, il n’y a pas de sport au monde qui ait deux compétitions mondiales concentrées en si peu C’est mon opinion personnelle “, a déclaré le numéro 1 mondial.

-Voir sur Nick Kyrgios. L’Espagnol a été interrogé directement pour savoir s’il aimait l’Australien et sa réponse n’est pas perdue. “Je ne le connais pas personnellement pour avoir une opinion claire. Il est évident que quand il fait certaines choses, je n’aime rien, mais quand il joue au tennis sérieusement et se passionne pour ce sport, il est un joueur positif pour le circuit, il permet au fan d’ouvrir de candidats pour les grands succès et c’est bien “, at-il expliqué.

Raphael Nadal est déjà en huitième de finale Open d’Australie 2020 et est à seulement deux matchs de s’assurer que le numéro 1 mondial à la fin du tournoi. Les sensations dont il a fait preuve en piste ont été vraiment positives et prédisent de fortes émotions pour la deuxième semaine du tournoi. Le prochain adversaire qu’il devra affronter sera le vainqueur du duel Nick Kyrgios et Karen Khachanov va jouer, ce qui sera un véritable test décisif pour l’Espagnol.

