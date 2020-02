Rafael Nadal partage les éléments essentiels du développement des jeunes joueurs

Rafael Nadal, 19 fois champion de la Major, a été l’un des joueurs les plus titrés de l’histoire du tennis, se classant parmi les 10 premiers depuis 15 ans et remportant de nombreux records à battre. En plus de tout ce qu’il a accompli au cours des deux dernières décennies, le joueur de 33 ans a également étendu son héritage au-delà du court, en ouvrant la Rafa Nadal Academy chez lui à Manacor en 2016 et en rassemblant certains des meilleurs juniors du monde qui s’entraînent dans le meilleur installations et avec des entraîneurs de premier plan.

Ne s’arrêtant pas là, Nadal a également lancé le “Rafa Nadal Tennis Center” au Mexique et en Grèce, explorant de nouveaux terrains et embrassant un autre projet massif au Koweït où il a ouvert mercredi la deuxième Académie.

En collaboration avec le promoteur immobilier Tamdeen Group, la Rafa Nadal Academy de Movistar a développé un tout nouveau complexe international de tennis Shaikh Jaber Al Abdullah Al Jaber Al Sabah au Koweït, un complexe ultramoderne qui comprend un hôtel cinq étoiles de 300 chambres, huit extérieurs et huit courts intérieurs, un terrain ouvert de 1 500 places et une arène couverte de plus de 5 000 places.

Mercredi, le court d’exposition a accueilli Rafael Nadal et David Ferrer, avec deux grands amis qui ont lancé l’Académie et l’ont présentée au monde du tennis. Désireux d’offrir une chance à autant d’enfants d’embrasser le tennis et de poursuivre leurs rêves, Nadal a parlé de l’importance de la nouvelle Académie au Moyen-Orient et de la façon dont ses entraîneurs essaieront de transformer les jeunes en bonnes personnes qui sauront comment performer. sur le terrain et respectent toujours leurs rivaux tout en apportant leur 100% à chaque instant, quelque chose qu’il montre dans le monde entier depuis deux décennies.

“Eh bien, le monde est grand; nous sommes ouverts à toutes les possibilités. Tout est possible. En fin de compte, plus il y aura de gens qui commenceront à jouer au tennis dans cette région, plus il y aura d’options pour qu’un talent important émerge du champ professionnel dans le monde entier. .

Nous allons essayer de tout faire de la meilleure façon possible, en travaillant avec passion et enthousiasme, également avec les ressources nécessaires pour que les enfants aient la possibilité de grandir au niveau du tennis, mais aussi au niveau humain.

Nous essayons de toujours travailler à partir d’un principe de base, qui est le respect et l’esprit d’auto-amélioration, en essayant de transmettre cela aux enfants; que le but ultime. Il est important qu’ils grandissent avec des valeurs fortes qui peuvent les servir dans le domaine du sport, mais que, pour ceux qui ne vivent pas du sport, ils ont une formation adéquate qui peut être assez puissante, de sorte qu’ils les servent pour l’avenir, dans la vie professionnelle ou personnelle qu’ils décident d’avoir. ”