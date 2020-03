Rafael Nadal participera samedi au LaLiga Santander Fest

Rafael Nadal, n ° 2 mondial, participera samedi 28 mars au «LaLiga Santander Fest», un festival caritatif international organisé par LaLiga, en collaboration avec la banque espagnole, Banco Santander, Universal Music et le reste de ses sponsors.

Nadal est ambassadeur de Banco Santander. Près de 50 artistes et athlètes participeront à la fête dont le but est de récolter des fonds pour l’achat de fournitures sanitaires pour lutter contre Covid-19 et pour soutenir les personnes contraintes de rester chez elles pendant ces semaines de quarantaine.

Le concert de charité sera diffusé simultanément dans plus de 180 pays et débutera à 18 heures, heure locale en Espagne. Le festival réunira plus de 20 artistes et 25 footballeurs, qui représenteront tous les clubs de LaLiga.

Les joueurs de football qui feront partie de ce festival sont: Iker Muniain, de l’Athletic Club; Koke et Saúl, de l’Atlético de Madrid; Oier Sanjurho, de CA Osasuna; Manu García, du Deportivo Alavés; Gerard Piqué et Iván Rakitic, FC Barcelone; Jorge Molina et Jaime Mata, de Getafe CF; Victor Díaz, du Granada CF; José Luis Morales, de Levante UD; Hugo Mallo, du RC Celta; Javi López et Wu Lei, du RCD Espanyol; Xisco Campos, du RCD Mallorca; Joaquín, du Real Betis Balompié; Sergio Ramos et Lucas Vázquez, du Real Madrid CF; Asier Illarramendi, de la Real Sociedad; Javi Moyano, du Real Valladolid CF; Sergi Enrich, de SD Eibar; Jesús Navas, du Sevilla FC; Dani Parejo et Rodrigo Moreno, du Valencia CF et Santi Cazorla, du Villarreal CF.

Le «LaLigaSantander Fest» sera diffusé en direct dans le monde entier par Movistar LaLiga, TV GOL et des diffuseurs internationaux. De plus, l’événement peut être vu sur les réseaux sociaux de LaLiga, à la fois sur YouTube et Facebook, et sur LaLigaSportsTV et RRSS de Banco Santander.