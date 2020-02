Rafael Nadal passe devant Pablo Andujar pour un départ gagnant

En compétition pour la première fois depuis l’Open d’Australie, le numéro un mondial. Rafael Nadal connaît un départ victorieux à Acapulco, battant Pablo Andujar 6-3, 6-2 en une heure et 30 minutes pour la 16e victoire de cette épreuve en 18 matches.

Rafa n’a pas bien joué, ce qui était attendu après une longue pause, recherchant ses tirs et produisant un niveau plus élevé dans le set numéro deux pour renverser le compatriote et mettre le choc du deuxième tour avec le jeune serbe Miomir Kecmanovic.

Le champion de 19 fois majeur a perdu deux fois son service, mais cela ne l’a pas dérangé, prenant plus de la moitié des points dans les matchs retour et volant cinq fois le service du rival sur dix occasions, offrant 26 gagnants et 23 erreurs directes pour laisser un compatriote derrière .

Andujar a pris une pause dans le tout premier match à la suite d’une erreur de coup droit de Rafa, tenant amoureux d’un coup droit sur la ligne gagnante du deuxième match pour confirmer l’avantage et s’installer dans un bon rythme. Nadal a riposté lors du quatrième match suite à une erreur de revers de l’adversaire, se déplaçant 3-2 devant avec un vainqueur de service et produisant une autre pause pour une avance de 4-2 lorsque Pablo a pulvérisé une énorme erreur de coup droit à partir d’une position idéale.

Andujar a sauvé trois points de set au service à 2-5 avant qu’un ancien champion ne ferme l’ouverture avec une retenue à 15 pour un 6-3 après 47 minutes. Rafa, vainqueur en crosscourt, a accordé une pause à 15 pour Rafa au début du deuxième set, le cimentant avec une prise à l’amour pour saisir 11 des 12 derniers points et contrôler complètement le rythme du tableau de bord.

Pablo a envoyé un revers large pour subir une autre pause dans le cinquième match et pousser Nadal plus loin devant, reculant d’une pause au match suivant lorsque la tranche de Rafa a terminé à l’extérieur du terrain. De retour à 4-2, Nadal a réussi une autre pause avec un smash gagnant, scellant l’affaire avec une prise quelques minutes plus tard pour réserver la place dans les 16 derniers.