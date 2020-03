Rafael Nadal passe devant Roddick pour affronter Djokovic

Coup d’envoi de la troisième saison consécutive en tant que numéro un mondial. 2, Rafael Nadal a perdu en demi-finale à Chennai et en quart de finale de l’Open d’Australie face à Fernando Gonzalez, prenant une pause et revenant à Dubaï où il avait remporté le titre il y a un an.

Mikhail Youzhny s’est révélé trop fort en quart de finale et l’Espagnol a dû augmenter son niveau pour avoir une chance lors du premier Masters 1000 de la saison à Indian Wells. Battant quatre rivaux en deux sets, Nadal a répété la demi-finale de 2006 et a affronté le troisième favori Andy Roddick dans la bataille pour la première finale de cette épreuve.

C’était leur troisième rencontre et la deuxième victoire consécutive pour Rafa qui a produit une victoire 6-4, 6-3 en une heure et 14 minutes, dominant le service et volant le service d’Andy trois fois pour contrôler le tableau de bord et entrer dans le choc des titres.

Tirant 33 vainqueurs et seulement 12 erreurs directes, Rafa a éclipsé les 22 gagnants et 15 erreurs d’Andy, gagnant dix chances de pause après avoir dompté le deuxième service de l’adversaire et éloigné une victoire de la troisième couronne du Masters 1000 sur des terrains durs.

L’Américain a renvoyé un vainqueur du service pour une prise à 15 dans le match d’ouverture, Nadal décrochant un vainqueur du coup droit dans le deuxième match pour égaliser le score à 1-1 et obtenir son nom sur le tableau de bord. Un autre service en plein essor a assuré le troisième match pour l’Américain avant que Rafa ne peint un autre point direct de son coup droit pour rester en contact, créant trois chances de pause dans le cinquième match et convertissant le dernier suite à une erreur de volée de Roddick pour prendre une pause et se déplacer 3 -2 devant.

Atterrissant un as sur la ligne T, Nadal a tenu à confirmer la pause et ouvrir un écart de 4-2, délivrant un autre as pour une prise dans le huitième match qui l’a maintenu en tête. Sans être dérangé par le tir initial, Rafa a tenu à 15 dans le match dix pour saisir l’ouvreur 6-4, semblant solide comme le roc et espérant plus de la même chose dans le deuxième set.

Là, il a tiré un coup droit gagnant dans le premier match pour saisir la quatrième chance de pause et ouvrir un set et une avance de rupture, le cimentant avec un gagnant de service dans le deuxième match. L’Espagnol a lancé un autre vainqueur du coup droit au quatrième match pour rester en tête, manquant l’occasion au retour dans le cinquième match, mais tenant avec facilité après un as pour se forger un avantage de 4-2.

Un vainqueur fracassant a envoyé Nadal 5-3 et tout était fini quand il a brisé Andy dans la hame neuf pour se qualifier pour la finale et opposer Novak Djokovic.