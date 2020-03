Rafael Nadal passe maître Federer sur ses pelouses

Rafael Nadal du début à aujourd’hui. Dans cette nouvelle chronique, nous explorerons la carrière de l’Espagnol, en concentrant notre analyse en plusieurs étapes non seulement sur ses victoires et ses records, mais aussi sur des anecdotes, des événements survenus en coulisses et des curiosités.

Bref, la genèse d’un champion. Les deux années 2006-2007 ont marqué la domination de Nadal sur les courts en terre battue. Début 2006, il a eu quelques problèmes physiques, mais fin février, il a décroché son troisième titre en dur. Il confirme sa domination à Monte-Carlo, Barcelone et Rome, puis remporte son deuxième Open de France, battant Roger Federer en finale.

L’Espagnol a également battu son rival à Dubaï, Monte-Carlo et Rome. Sur terre battue, il s’est révélé plus fort que le maestro suisse. Mais pas tellement sur les pelouses de Wimbledon, où il a amélioré ses performances en atteignant la finale, mais a ensuite perdu face à son ennemi juré.

Nadal a également perdu la finale des finales ATP contre Roger. Le début de 2007 a été décevant, mais son premier titre d’Indian Wells contre Novak Djokovic l’a chargé pour le swing d’argile. Rafa remporte à nouveau Monte-Carlo, Barcelone et Rome, puis triomphe à nouveau à Roland-Garros.

Le 12 mai 2007, Nadal a obtenu pour lui le record de victoires consécutives sur la même surface, battant Nikolay Davydenko à Rome. Cette année-là, Rafa a perdu pour la première fois un match sur terre battue contre Federer à Hambourg. Leur rivalité a culminé à Wimbledon: Federer a gagné en cinq sets, mais la progression de son adversaire sur une surface qui ne lui convenait pas était incroyable.

En 2006 et 2007, Nadal a remporté un total de 11 titres et deux slams, montrant une nette progression sur des surfaces rapides. 2008 a été une année tout simplement top. Il a remporté Monte-Carlo, Barcelone, Hambourg et l’Open de France, battant Federer à trois reprises, y compris lors de la finale de Paris.

En juin, il a remporté son premier titre sur gazon à Queen’s contre Djokovic. En juillet, il a atteint la troisième finale consécutive à Wimbledon. Pour la première fois, l’élève a dépassé le maître: Nadal a battu Federer en cinq sets passionnants, dans l’un des meilleurs matchs de tous les temps, remportant son premier titre au All England Club.

“Ma meilleure victoire? A Wimbledon 2008”, a déclaré Rafa quelque temps plus tard. “Immédiatement après la finale de Wimbledon en 2008, ce fut une situation tragique pour moi. Je suis retourné à l’hôtel pour manger de la pizza, même si j’étais découragé.

Ce n’est qu’après cela que j’ai commencé à voir au-delà de la défaite et à accepter que le monde était tombé amoureux de moi en tant qu’athlète, même dans un moment de déception. J’ai eu encore plus de soutien depuis 2008. Ils voulaient me voir gagner à nouveau “, a déclaré Federer dans une interview en 2014.

Même mon oncle Toni Nadal a parlé de ce match, il y a quelques semaines: “Cette victoire a certainement donné encore plus de valeur à la carrière de Rafa qui a conquis Wimbledon en battant Roger Federer sur l’herbe. Cette saison, Nadal pourrait égaler ou même battre le record du Chelem de Roger Federer avec le Suisse qui mène actuellement avec 20 slams. “

En 2008, Nadal a également remporté sa première médaille d’or olympique à Pékin. Trois curiosités. Le premier, toujours en 2008: l’observatoire astronomique de Majorque a dédié un astéroïde à Rafa, connu sous le nom de 128036 Rafaelnadal, et la même année, Nadal a fondé une association caritative portant son nom, la Fondation Rafa Nadal.

Toujours en 2008, il a été le premier joueur de tennis masculin à remporter le Prix Prince des Asturies pour ses mérites sportifs, après Arantxa Sánchez Vicario, Steffi Graf et Martina Navrátilová. Une année magique, en effet.