“Rafael Nadal passera devant Roger Federer mais Novak Djokovic ..”

Avant le premier événement majeur de la saison à Melbourne Park, celui-ci pouvait entendre en continu des nombres comme 20, 19 et 16, par d’autres fans, experts et joueurs eux-mêmes. C’est le décompte de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avant la première épreuve de force significative de 2020 à l’Open d’Australie, avec trois légendes poursuivant la 15e couronne au cours des 17 dernières années, désireuses de rester en tête des rivaux à venir.

Roger, Novak et Rafa ont remporté les 12 Majors précédents depuis l’Open d’Australie 2017, prêts à prolonger la séquence et à se repousser les limites une fois de plus dans cette course GOAT qui est devenue plus intéressante que jamais après que Novak et Rafa ont remporté deux titres en 2019.

L’Espagnol n’est pour le moment qu’un Major derrière le Suisse, qui a l’air bien de l’attraper ou même de le doubler en 2020, avec Novak Djokovic derrière quatre pour Roger mais avec des chances réalistes d’égaler les chiffres de Federer dans les années à venir.

Djokovic est le plus jeune et globalement le joueur le plus fiable sur trois, prêt à défier tous les rivaux pendant au moins quelques années de plus, avec suffisamment de temps pour que le Serbe gagne suffisamment de Majors et se tienne devant ses concurrents.

Le septuple champion majeur John McEnroe pense que Rafael Nadal rattrapera ou dépassera Roger Federer en 2020 mais aussi que Novak Djokovic terminera leur incroyable course au sommet, en tant que joueur avec le plus de trophées dans l’histoire de notre sport, faisant l’éloge du Serbe. et ses capacités.

“À la fin de l’année, il est facile de choisir Roger Federer ou Rafael Nadal pour avoir le plus de Majors, mais sur le long terme, je devrais aller avec Novak Djokovic”, a déclaré McEnroe. “S’il reste en bonne santé au cours des deux prochaines années, vous pourriez voir Novak gagner un couple chaque année; il sera là, et ensuite vous devez vous demander si Roger pourrait en gagner un autre et si quelqu’un battra Rafa ou non Français.

On pourrait penser, après ce que nous avons regardé ces dernières années, que Rafael Nadal va remporter une autre couronne de Roland-Garros, au moins un, et retirer aussi autre chose pour dépasser Roger Federer, peut-être déjà en 2020 s’il reste en bonne santé. ”