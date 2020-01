‘Rafael Nadal passera Roger Federer et deviendra GOAT en 2020’

Rafael Nadal et Novak Djokovic avaient remporté les quatre couronnes majeures en 2019, se rapprochant de Roger Federer et rendant la course GOAT aussi attrayante que jamais. Roger Federer a perdu une chance d’améliorer son décompte à Wimbledon, gaspillant deux balles de match contre Djokovic en finale et restant sur 20 couronnes majeures, juste une de plus que Nadal qui est en position stable pour attraper ou même dépasser le Suisse en 2020.

Trois légendes auront le premier test à l’Open d’Australie où Novak Djokovic ressemble au joueur à battre, poursuivant le huitième titre à Melbourne et pour rester en contact avec Federer et Nadal. Le septuple champion des Mats Wilander donne à Novak l’avantage sur le reste du peloton à Melbourne et il pense également que Rafael Nadal deviendra le plus grand joueur de tous les temps dans la saison en cours, remportant un ou deux Major pour se retrouver devant Roger Federer.

Le Suisse avait un énorme avantage de 16-6 dans les couronnes majeures après l’Open d’Australie 2010 avant de perdre du terrain face à Novak et Rafa dans le reste de la décennie, se maintenant en tête après avoir décroché des titres à l’Open d’Australie en 2017 et 2018 mais sans pouvoir pour ajouter plus de trophées à son décompte lors des sept derniers tournois qui ont tous été remportés par ses principaux rivaux.

“Rafael Nadal deviendra le meilleur joueur de tennis de tous les temps en 2020”, a déclaré Wilander. “Je ne pense pas qu’il se bat pour le classement mais pour gagner un Grand Chelem; si ça marche, alors, oui, il voudrait être non. 1. Je pense qu’il veut ajouter un ou deux autres Grands Chelems à son record et il réussira, c’est sûr.

Il devrait devancer Roger Federer cette année. Je ne peux pas imaginer Nadal jouer s’il ne peut pas gagner un Grand Chelem, bien que, pour cela, vous devez également avoir une fortune et éviter les blessures. Rafa est très intelligent et est trop bon pour jouer un tournoi sans croire qu’il peut le gagner. ”