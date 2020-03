Rafael Nadal perd la finale d’Acapulco contre Sam Querrey

En 2017, Sam Querrey a eu une semaine fantastique à Acapulco, remportant sa 9e couronne ATP malgré des tests très sévères dès le début. À savoir, Sam a dû surmonter quatre têtes de série en route vers sa première couronne depuis février 2016, battant David Goffin, Dominic Thiem, Nick Kyrgios et Rafael Nadal pour remporter son premier titre ATP 500 dans une carrière.

De plus, Sam est devenu le premier Américain à soulever le trophée à Acapulco après la création de l’événement en 1993. En finale, le 4 mars, Querrey a surpris Nadal 6-3, 7-6, tirant 19 as et remportant la majorité des points cruciaux. points, y compris les six chances de pause qu’il a repoussées dans le deuxième set.

En route vers Acapulco après avoir perdu cette épique finale de l’Open d’Australie contre Roger Federer, Rafa a marqué quatre victoires décisives pour assurer la place dans la finale où il n’a pas pu trouver son A-match contre l’Américain, face à seulement deux points de rupture mais toujours en terminant sur le côté perdant après avoir échoué à imposer ses tirs.

Le service de Sam a fait une différence considérable, frappant beaucoup de gagnants gratuits de son seul coup initial et rendant Nadal mal à l’aise et nerveux, montrant également un véritable embrayage lors du huitième match du deuxième set lorsqu’il a enregistré pas moins de cinq points de rupture.

Au bris d’égalité, Querrey n’a pas réussi le premier service mais Nadal n’a pas pu en profiter, étant sous la pression constante de l’énorme coup droit de Sam. Ainsi, Nadal est resté sans titre depuis Barcelone 2016, avec son dernier titre ATP sur terrain dur à Doha 2014!

De plus, il s’agissait de la première défaite de Nadal contre un joueur américain depuis que Mardy Fish l’avait renversé à Cincinnati en 2011, remportant les 16 rencontres suivantes contre les Américains mais n’ayant pas pu prolonger la séquence. Les deux joueurs ont trouvé un bon rythme au service dès le premier match, offrant sept prises confortables pour rester au coude à coude, avec Nadal incapable de percer le tir initial du rival et de créer des occasions.

Au lieu de cela, Querrey a trouvé le moyen de voler le service de Rafa dans le huitième match, frappant deux gagnants, dont celui du retour au dernier point, et embrassant deux erreurs importantes de l’Espagnol pour sauter 5-3 devant.

Sam a clôturé le set d’ouverture avec une autre prise confortable dans le neuvième match, écrasant un vainqueur du coup droit au dernier point pour prendre le premier match 6-3, jouant un tennis sans faille et laissant Nadal avec beaucoup de travail à faire dans le set numéro deux s’il le voulait retourner le résultat.

Après une ouverture rapide et fluide, le deuxième set a apporté plus de drame, avec quatre matchs qui se sont terminés à égalité et avec une chance de pause pour chaque joueur dans les matchs deux et trois. Ils les ont repoussés à rester proches les uns des autres jusqu’au huitième match, lorsque Nadal a eu la dernière occasion de se placer devant, avec cinq chances de pause à gagner.

Sam a sauvé le premier avec un as et Nadal a réussi un revers direct sur le deuxième qui aurait pu lui donner une pause significative. L’Américain était loin de la zone de sécurité, mais il ne devait tout simplement pas être refusé, sauvant deux autres chances de pause avec de bons services et un avec une belle attaque de revers, tenant finalement après un autre vainqueur de service qui lui a donné un énorme coup de pouce avant le étapes de fermeture de l’ensemble.

Nadal aurait également pu avancer au début du bris d’égalité, incapable de contrôler deux secondes de service de Sam, ce qui s’avérerait très coûteux. Querrey a arraché deux vainqueurs de coup droit lors de ses deux secondes suivantes pour garder le coup initial sûr, effectuant la première mini-pause au huitième point avec un retour profond et allant 5-3 devant pour se rapprocher de plus en plus de la ligne d’arrivée.

L’Américain a enduré un autre rallye pour marquer une autre mini-pause, créant un avantage de 6-3 et ramenant la victoire à la maison au point suivant lorsque le coup droit de Nadal a atterri longtemps pour célébrer le titre.