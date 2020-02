Rafael Nadal perd la finale épique de Vina del Mar face à Horacio Zeballos

Après la défaite au deuxième tour contre Lukas Rosol en cinq sets à Wimbledon 2012, le numéro un mondial. Rafael Nadal a été contraint de rester à l’écart du terrain pendant sept mois, aux prises avec une blessure au genou gauche qui menaçait de mettre fin à sa carrière.

Incapable de faire son retour au début de la saison prochaine, Rafa a de nouveau frappé le court à Vina del Mar, optant pour embrasser le Golden Swing sud-américain et espérant retrouver forme et élan dès que possible. L’Espagnol a battu Federico Delbonis, Daniel Gimeno-Traver et Jeremy Chardy pour passer à la finale, remportant 15 victoires consécutives sur terre battue, dont Rome et Roland Garros au printemps précédent.

N ° mondial 73 Horacio Zeballos s’est tenu entre Rafa et le titre, l’Argentin se qualifiant pour la deuxième et jusqu’à présent la dernière finale de l’ATP en simple en carrière. Ne marquant que trois victoires ATP au total en 2012, Horacio a trouvé le rythme dans les phases finales avec des titres consécutifs chez Clay Challengers, terminant dans le top 100 et gagnant de l’élan avant 2013, ce qui l’a vu réclamer cette couronne ATP solitaire après une superbe 6-7, 7-6 6-4 triomphe sur le champion à 11 reprises Major!

Rafa a été la première victime du top 10 de la carrière de Zeballos, l’Argentin devenant le premier gaucher à battre Nadal sur terre battue lors de la tournée ATP. La rencontre a duré deux heures et 47 minutes et Horacio a pris quatre points de plus que le champion de Roland Garros, tirant 50 vainqueurs et contrôlant le nombre d’erreurs non forcées pour franchir la ligne d’arrivée en premier et voler le titre devant l’Espagnol.

Rien ne pouvait les séparer dans les rallyes les plus courts et les plus prolongés, l’Argentin prenant un mince avantage dans les échanges de milieu de gamme qui lui assuraient le titre, restant calme dans les dernières étapes du deuxième set (à deux points de la défaite). deux fois) et prévalant dans le décideur pour décrocher une meilleure victoire en carrière.

Zeballos a tenu le match d’ouverture avec un vainqueur de service, perdant deux chances de pause dans le deuxième match et la possibilité de passer devant. Les deux joueurs ont bien servi dans le reste du set pour atteindre le bris d’égalité que l’Espagnol a réclamé 7-2 avec un vainqueur de retour en revers.

Zeballos a repoussé deux occasions de pause dans le quatrième match du deuxième set, décrochant un revers sur le vainqueur de la ligne pour égaliser le score à 4-4 et rester en lice. À 30-30 dans le dixième match, Horacio est resté concentré pour ramener un autre match à la maison, tenant amoureux d’un coup droit à 5-6 pour assurer le bris d’égalité, un match incontournable pour lui.

Rafa a pulvérisé une erreur de revers au huitième point pour envoyer le rival 5-3 devant, perdant deux points de set à 6-4 avant de décrocher une autre mini-pause avec un vainqueur de retour pour gagner un avantage de 7-6, clôturant le set dans le point suivant avec un gagnant de service pour forcer un décideur.

Là, Rafa a éclaté d’amour au premier match, réalisant une volée facile quelques minutes plus tard pour remettre la pause à Horacio dans ce qui avait été l’un des moments cruciaux de tout le choc. Servant à 3-4, Nadal a repoussé une chance de pause avec une volée incroyable, restant du côté positif du tableau de bord et déplaçant la pression de l’autre côté du terrain.

Néanmoins, Horacio était prêt à y faire face, offrant une bonne prise après l’autre et volant le service de Nadal à l’amour dans le dixième match pour célébrer le titre avec style et laisser Rafa les mains vides.