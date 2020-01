Rafael Nadal peut-il toujours apporter la marchandise à n’importe quel joueur?

La lutte est réelle malgré le fait d’être l’un des meilleurs joueurs de la tournée ATP. Rafael Nadal est parfois modeste sur sa capacité et sa capacité à battre autant de ses adversaires. Le quatrième tour de l’Open d’Australie retrouve Rafael Nadal face à Nick Kyrgios.

Tout le monde connaît les compétences de chacun, mais un match peut changer avec le lancer d’une pièce et l’Espagnol ressent la pression comme tous les autres joueurs. “C’est l’un des plus grands talents que nous ayons sur le circuit”, avait déclaré Nadal après sa victoire en 4 sets contre l’Australien agressif.

Kyrgios est l’un des plus grands talents mais aussi le plus coriace. N ° 23 classé en tournée, l’Australien a su suivre Nadal le n ° 1 mondial en grande pompe. La plupart disent que presque tout le match, Kyrgios a fait exploser des coups et des coups avec Nadal après avoir traversé une phase de démarrage lent.

Mais l’Espagnol a bien réussi à s’imposer et à remporter le premier set 6-3 en partie sur Kyrgios lui donnant les points par des erreurs non forcées. Le rythme du match a changé après que Kyrgios a rassemblé son jeu, s’est installé et a frappé des balles sur tout le terrain, ce qui a rendu difficile pour l’Espagnol de renvoyer les tirs de manière adéquate.

C’est sa surabondance de jeu de qualité que Kyrgios a remporté le deuxième set 6-3. Le troisième est allé à Nadal qui a réussi à remporter le bris d’égalité et il a admis qu’après avoir perdu le deuxième set “j’ai essayé de récupérer mentalement …”

Il s’est bien rétabli pour le triplé décisif de la victoire. Il n’est pas si facile pour quiconque, même Nadal, de rendre les services de Kyrgios et il a dit que “Nick a un service incroyable”. Cela aurait pu être un combat pour l’Espagnol de se tenir jusqu’au bout dans la zone de base pour avoir de l’espace pour donner un bon gagner un service de retour dont il a discuté avec l’ancien joueur de l’ATP, maintenant commentateur de tennis John McEnroe.

Il y avait des moments où les deux joueurs avaient de solides chances de gagner des points avec leur double faute nerveuse. Lorsque les matchs s’étaient stabilisés à 5, Kyrgios a fait une double faute, puis c’était au tour de Nadal de conclure la transaction et il a copié avec sa propre double faute.

Rafael Nadal se considère comme travaillant et conservant son calme mental pour aider son jeu physique et chaque fois qu’il a fait ses preuves. Il a fallu plus de trois heures pour terminer le match, mais remporter ce troisième set a donné à l’Espagnol le courage et le terrain nécessaires pour trouver les choses nécessaires pour vaincre Kyrgios.

L’Aussie a parfois abandonné les cadeaux à Nadal, ce qui lui a permis de gagner des points en gâchant quelques coups de goutte lorsque l’Espagnol était positionné au plus vulnérable. Il y a eu des moments où Kyrgios a failli lancer toutes sortes de tirs sur Nadal, mais quand l’Espagnol est dans la zone, rien ne l’arrête.

Kyrgios savait que bientôt le match serait terminé avec lui obtenant l’extrémité courte de la raquette. Il a pris la perte de 3-6, 6-3, 6-7, 6-7 avec grâce. Nadal était heureux et soulagé que le match soit terminé, en particulier avec le gros servant Nick Kyrgios.

L’Espagnol sait peut-être garder son endurance mentale en échec, mais admet en jouant à l’Australien que ce n’est vraiment pas fini jusqu’à ce qu’il soit et dit “Contre Nick, vous n’êtes jamais sous contrôle”.