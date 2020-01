Rafael Nadal pourrait-il briser la malédiction de l’Open d’Australie?

Rafael Nadal a remporté son premier et unique open d’Australie finale en 2009, il y a onze ans. À partir de cette seule victoire, le tournoi est devenu hanté pour Rafa, qui n’a plus pu gagner, malgré les finales atteintes. En 2009, l’Espagnol a battu Roger Federer en cinq sets, battant également son rival lors d’une finale sur dur, après ses victoires à l’Open de France et à Wimbledon, lors de sa cinquième victoire en finale du Slam contre Federer.

À partir de cette saison, Nadal a disputé quatre autres finales à Melbourne: en 2012, il a perdu contre Novak Djokovic, en 2014 dans la finale inattendue contre Stan Wawrinka, en 2017 dans la finale inoubliable contre Roger Federer et en 2019, la saison dernière, encore une fois contre Djokovic.

En 2014, c’est une blessure au dos qui l’a limité dans la défaite finale contre Wawrinka. En finale de 2017 contre Federer, Rafa était en tête dans le cinquième set par une pause, mais il a perdu de façon sensationnelle grâce au revers de son adversaire.

L’année dernière, Djokovic lui a donné une dure leçon de tennis en finale. Dans d’autres éditions, entre blessures et défaites sensationnelles, il n’a jamais réussi à conquérir le titre. Peut-être que les choses sont différentes cette année. Au début du Slam Nadal commence comme favori avec Novak Djokovic et Roger Federer.

Après les matchs du premier tour, nous avons vu que les terrains durs de Melbourne Park sont légèrement plus lents que les années précédentes, ce qui peut aider le tennis de Nadal. Rafael Nadal pourrait-il rompre le parcours de l’Open d’Australie? Oui, cette année, Nadal aura la chance de gagner le tournoi onze ans après la dernière fois.

Lors du match de premier tour, il a gagné en deux sets contre Ugo Dellien, envoyant un message clair à tous ses rivaux, dont Roger Federer et Novak Djokovic.