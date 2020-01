Rafael Nadal prend un bon départ contre Carreno Busta

Face à face pour la cinquième fois, le no. Le champion d’Open d’Australie 1 et 2009 Rafael Nadal mène contre Pablo Carreno Busta 6-1 après 29 minutes au troisième tour à Rod Laver Arena. L’Espagnol mieux classé a remporté les quatre victoires lors des rencontres précédentes contre le compatriote et il a l’air vif et concentré sur le terrain, frappant neuf vainqueurs et seulement trois erreurs directes pour laisser le rival loin derrière.

Rafa n’a perdu que trois points derrière le tir initial jusqu’à présent, défendant bien le deuxième service et ne faisant jamais face à un point de rupture tout en marquant deux points d’autre part, remportant plus de la moitié des points de retour pour contrôler le tableau de bord.

Nadal a tenu le premier match lorsque Carreno Busta a envoyé un coup droit large, cassant Pablo à 15 dans le deuxième match après avoir forcé une erreur avec son revers. Un ancien champion s’est tenu amoureux lors du troisième match pour confirmer l’avantage avant que Carreno Busta ne figure sur le tableau de bord avec une prise à 15 qui a réduit son déficit à 3-1.

Rafa a répondu avec un jeu de service encore plus fort qui lui a donné 4-1 devant, créant quatre chances de pause lors du prochain match et saisissant le dernier après une erreur de coup droit de Pablo pour obtenir une autre pause et courir un avantage 5-1.

Au service du set, Nadal a tenu à 15 pour prendre le set 6-1 suite à une erreur forcée de Carreno Busta, semblant bien sur le terrain et espérant plus de la même chose dans le reste de la rencontre. Lors de leur précédent match sur terrain dur à Doha 2016, Pablo a remporté le premier set contre Rafa, mais ce n’était pas le cas aujourd’hui, impuissant face à l’adversaire puissant et ayant beaucoup de travail à faire dans le reste de la rencontre s’il veut se battre pour la victoire.