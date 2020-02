Rafael Nadal présentera un événement Tie Break Tens de 150 000 $ avec Thiem, Medvedev et Wawrinka

La deuxième Coupe Eisenhower annuelle présentée par Masimo est un événement Tie Break Tens d’une nuit prévu le mardi 10 mars, trois jours avant le début du premier tournoi Masters 1000 de la saison à Indian Wells. Comme en 2019, Rafael Nadal, 19 fois champion de la Major, mène un peloton dans le stade 2 au Indian Wells Tennis Garden, rejoint par le champion en titre d’Indian Wells Dominic Thiem, le finaliste de l’US Open Daniil Medvedev et le numéro un mondial.

8 Matteo Berrettini. Le triple champion de Major Stan Wawrinka revient à l’action lors de cet événement, avec le vainqueur de l’année dernière Milos Raonic et Taylor Fritz, avec un joueur de plus à annoncer dans les jours à venir.

Le format Tie Break Tens consiste en des rencontres de bris d’égalité de premier à dix points et les règles ont été modifiées par rapport à 2019, avec sept affrontements d’élimination en route vers le titre. La Coupe Eisenhower présentée par Masimo débutera à 20h00, avec tous les billets à 25 $.

Tous les revenus de l’événement bénéficieront à des œuvres caritatives locales, dont le mouvement de sécurité des patients de Masimo, Eisenhower Health, les œuvres de bienfaisance du club de golf Bighorn et le YMCA familial du désert. Organisé au magnifique Indian Wells Tennis Garden, le premier événement Masters 1000 de l’année rassemblera tous les meilleurs joueurs du monde à la recherche de 1000 points et d’un titre remarquable revendiqué par les concurrents les plus éminents des trois dernières décennies.

“Nous sommes ravis que la Coupe Eisenhower présentée par Masimo serve à nouveau de coup d’envoi au BNP Paribas Open et de collecte de fonds pour des associations caritatives locales”, a déclaré Tommy Haas, directeur du tournoi BNP Paribas Open.

“Un immense merci à Rafa et à tous ces joueurs incroyables d’avoir participé à un événement aussi fantastique. Quelle façon parfaite d’accueillir tout le monde pour une autre année à Tennis Paradise.”