Rafael Nadal proclame champion d’Acapulco

Un jour de plus au bureau. Entrer sur un court de tennis de n’importe où dans le monde et lever le trophée du vainqueur dimanche est pour Raphael Nadal quelque chose de très commun ces dernières années. C’est comme pour tout travailleur de prendre un café, de prendre la voiture et d’aller travailler pour prendre ses heures d’enseignement. Mais cela ne diminue pas l’ambition d’un joueur historique, qui est dans le meilleur moment de sa carrière et menace de devenir une légende vivante de ce sport.

Il ne se soucie pas des rivaux, du type de piste et du moment de la saison. Rafael Nadal est une bête indomptable. Soumettant ses rivaux avec une patience ininterrompue et une excellente combinaison d’attaque-défense, l’Espagnol finit par déranger tous ses rivaux et aujourd’hui il a touché Taylor Fritz, qui a succombé à un coup franc 6-3 et 6-2.

Il n’y a eu que deux guerriers audacieux qui l’ont vaincu jusqu’à présent cette année: Novak Djokovic et Dominic Thiem. Ce dernier a été le plus douloureux pour les Espagnols, ayant eu un grand avantage dans chacun des sets disputés. Mais cette défaite n’a fait qu’encourager Nadal à continuer de gagner. Le défi d’atteindre le maximum de titres possible et de se battre à nouveau avec Djokovic pour le numéro un mondial est toujours là et avec ce titre à Acapulco, cela démontre seulement qu’il est prêt pour les prochains tournois.

Après avoir terminé épuisé par son match de demi-finale contre John Isner, Taylor Fritz sentait qu’il manquait de rythme, comme s’il voulait raccourcir les points au maximum, sachant que les longs rallyes profitaient excessivement au joueur espagnol, ce que ce dernier montre jours, il a une force physique et mentale très remarquable. Fritz, comme beaucoup d’autres lors d’événements précédents, a sauté sur la piste vide.

La verve et le succès montrés 24 heures avant devant Isner, sont devenus des jambes lourdes, une absence d’idées et une incapacité à submerger Nadal. Le bien de Taylor n’a à aucun moment cru à la victoire, victime d’un départ spectaculaire de l’actuel numéro deux mondial. Nadal a rapidement rompu dans un environnement visible et invisible, et la détente occasionnelle de sa part a permis à Fritz de sembler être toujours dans le match. Ce n’était rien de plus qu’un mirage. L’Américain a dû faire preuve de courage pour faire un match de plus dans un set complètement déséquilibré, devant un Nadal qui semblait à moitié gazeux.

Dans le deuxième manga, Fritz a sorti autre chose, mais plus par désespoir qu’espoir. Il se voyait totalement hors jeu et voulait, au moins, offrir au public local un certain spectacle. Il a augmenté le rythme de ses jambes et a réussi quelques coups improbables qui lui ont donné de la morale. Cependant, Nadal a décidé qu’il avait suffisamment apprécié Taylor. Il a élevé son niveau et a réalisé quelques pauses. C’est aussi simple que cela, désespéré pour votre rival.

Fritz peut être fier d’Acapulco, après avoir montré un grand match. De plus, il a franchi une étape cruciale dans sa lutte pour se battre pour les plus grands dans les positions notables du classement. Pour sa part, Nadal continue de faire l’histoire et de donner des leçons de diplomatie et de savoir comment être. Et cela donne le sentiment que la victoire étant si quotidienne, les Espagnols maintiennent la motivation pour ce sport comme le premier jour, qui est la clé pour continuer à réaliser des succès de ce type.

