Rafael Nadal publie une déclaration sur la Rafa Nadal Academy et le coronavirus

Ouverte en mai 2016, la Rafa Nadal Academy a transmis la vision de l’un des plus grands joueurs de tous les temps à la nouvelle génération de stars du tennis potentielles, en les hébergeant dans des installations ultramodernes dans sa ville natale de Manacor.

L’Académie offre les meilleures conditions possibles pour le futur jeune, en leur donnant la possibilité de travailler régulièrement sur leur jeu et d’améliorer les différents éléments de leur tennis avec des entraîneurs hautement qualifiés et formés.

De plus, certains joueurs établis de haute qualité s’entraînent régulièrement à Majorque, souvent avec Nadal lui-même, notamment Casper Ruud et Jaume Munar. Les récents revers de la pandémie de coronavirus ont obligé l’Académie à maintenir les joueurs et le personnel aussi isolés que possible de l’extérieur, fermant la plupart des installations et prenant bien soin de toutes les personnes qui se trouvent actuellement sur le site de l’Académie.

“J’espère que vous allez bien dans ces moments difficiles. Comme vous le savez, les circonstances à l’Académie sont très particulières car tout au long de l’année, de jeunes joueurs de 42 nationalités différentes y résident. Pour diverses raisons familiales et logistiques, beaucoup d’entre eux sont restés ici et c’est notre devoir et notre responsabilité de les soigner et c’est ce que j’ai dit à leurs parents.

Au cours des dernières heures, nous avons été en contact avec le Conseil Supérieur des Sports et le Ministère Régional de la Santé des Îles Baléares pour adopter des mesures adaptées et conformes à la loi actuelle. Le résultat de ces conversations a permis à certains personnels d’entraîneurs et de soutien, ainsi qu’au personnel de nettoyage, qui se sont tous portés volontaires, de se confiner dans les installations pour pouvoir s’occuper de ces joueurs qui doivent rester à l’Académie pendant cette période.

Samedi, l’Académie a fermé au public, les résidences pour adultes, la salle de sport, le musée, la boutique et le restaurant, de sorte que les joueurs et le personnel bénévole qui sont maintenant confinés dans les locaux sont les seuls sur place.

Personne de l’extérieur ne peut entrer et ainsi, nous pouvons essayer d’éviter toute infection possible de l’extérieur. Je veux profiter de cette occasion pour rassurer les parents et vous dire à tous que vos enfants sont très bien gardés par une équipe formidable qui donne tout son temps pour prendre soin de leur santé.

Je sais que tu veux être avec tes enfants et nous espérons que le moment arrivera bientôt. Je voudrais également vous encourager à rester à la maison; ce sont des moments difficiles, mais ensemble, nous les traverserons. ”