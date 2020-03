Rafael Nadal publie une lettre garantissant la sécurité des enfants dans son Académie

L’Académie Rafa Nadal ne ferme pas ses portes pendant ce moment délicat dû au Coronavirus. Certains des garçons qui s’entraînent dans l’établissement espagnol ne sont pas retournés dans leur pays d’origine et ne pourront plus le faire en raison de l’urgence sanitaire.

Rafael voulait envoyer un message aux parents pour les rassurer sur la situation. Voici le texte intégral de la lettre ouverte de Rafael Nadal: “Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien en ces temps compliqués. Comme vous le savez, les circonstances à l’Académie sont très particulières car tout au long de l’année, de jeunes joueurs de 42 nationalités différentes résident ici.

Pour diverses raisons familiales et logistiques, beaucoup d’entre eux sont restés ici et c’est notre devoir et notre responsabilité de les soigner et c’est ce que j’ai dit à leurs parents. Au cours des dernières heures, nous avons été en contact avec le Conseil supérieur des sports et le Ministère régional de la santé des îles Baléares afin d’adopter les mesures appropriées qui sont conformes à la loi actuelle.

Le résultat de ces conversations a permis à certains personnels d’entraîneurs et de soutien, ainsi qu’au personnel de nettoyage, qui se sont tous portés volontaires, de se confiner dans les installations afin de pouvoir s’occuper de ces joueurs qui doivent rester à l’Académie pendant cette période. .

Samedi, l’Académie a fermé au public, les résidences pour adultes, la salle de sport, le musée, la boutique et le restaurant, de sorte que les joueurs et le personnel bénévole qui sont maintenant confinés dans les locaux sont les seuls sur place. Personne de l’extérieur ne peut entrer et nous pouvons donc essayer d’éviter toute infection possible de l’extérieur. ”