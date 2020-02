Rafael Nadal rappelle son premier match contre Roger Federer

Taylor Fritz a commencé 2020 à Adélaïde et a été éliminé au premier tour par le Kazakh Alexander Bublik. À l’Open d’Australie, il a reconfirmé le résultat de l’année précédente en atteignant le troisième tour en éliminant Tallon Griekspoor en 3 sets et Kevin Anderson en 5 sets récupérant d’un désavantage de deux sets à zéro.

Au troisième tour, il a été éliminé par le futur finaliste du tournoi et numéro 4 du classement Dominic Thiem en 4 sets. À Acapulco, Taylor Fritz, âgé de 22 ans, en est à sa cinquième finale ATP et la première depuis août dernier, évinçant son compatriote de premier plan John Isner 2-6 7-5 6-3 en une heure et 41 minutes.

L’Américain affrontera Rafael Nadal, qui a battu Grigor Dimitrov 6-3 6-2 dans l’autre demi-finale. Lors de la conférence de presse, l’Espagnol a rappelé son premier match contre Roger Federer (quand Rafa était très jeune): «Ce n’était pas mon idole.

Il était le premier au monde et j’étais déjà sur le circuit. J’ai affronté le sport avec enthousiasme et la confiance en soi du jeune homme qui n’a rien à perdre, cette approche que je lui ai confrontée. Alors que nous parlons des conditions, elles sont complètement différentes.

À la fin, lorsque vous vous retrouvez plus jeune, l’énergie de la nouveauté est pensée. Les joueurs vous connaissent beaucoup moins et vous connaissez déjà tout le monde beaucoup moins. Pour vous, chaque événement est une toute nouvelle expertise. Cette année a été ma première année complète dans l’événement, mon premier événement à Miami … quand vous vous retrouvez plus jeune, que j’ai commencé le circuit très jeune, vous vivez une chose complètement différente de ce qu’elle est aujourd’hui.

Tous les tournois auxquels vous participez les ont répétés à plusieurs reprises. Ce ne sont ni des conditions plus élevées ni plus élevées. pire, ils sont complètement différents. Et chaque partie de cette vie a toujours un goût particulier. ”