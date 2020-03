Après l’une des meilleures saisons pour les adolescents, Rafael Nadal a dû sauter la dernière épreuve de 2005 en raison d’une blessure au pied gauche et à l’Open d’Australie en janvier prochain, revenant à Marseille en février et remportant le titre à Dubaï après la victoire sur Roger Federer.

Au cours des deux semaines suivantes, Nadal était également parmi les joueurs à battre à Indian Wells, se brisant trois fois au cours des quatre premiers matchs pour offrir des triomphes en deux sets et établir l’affrontement en demi-finale contre James Blake. C’était une excellente occasion pour Rafa d’organiser une autre rencontre avec Federer qui a vaincu Paradorn Srichaphan dans la deuxième demi-finale, mais ce ne devait pas être pour les meilleurs joueurs du monde, comme Nadal a perdu contre Blake 7-5, 6-3 dans un heure et 31 minutes.

James a évincé Rafa à l’US Open en septembre dernier et a de nouveau rassemblé l’énergie de la foule locale dans le désert pour remporter la deuxième victoire consécutive sur l’Espagnol pour la première finale du Masters 1000. L’Américain a mieux joué au premier et au deuxième service, repoussant cinq occasions de pause sur six et volant trois fois le service de Nadal pour se propulser dans le match pour le titre en deux sets.

Ils ont eu un nombre similaire de vainqueurs et malgré avoir frappé plus d’erreurs directes, James a forcé près de la moitié autant d’erreurs que Rafa, restant agressif et délivrant l’une des plus belles victoires de sa carrière. L’Américain avait l’avantage dans les points les plus courts jusqu’à quatre coups et est resté en contact avec l’Espagnol dans les échanges plus étendus, endurant tous les défis pour renverser le monde non.

2 et rester sur le parcours du titre. James a tenu à 15 dans le premier match avec un vainqueur de service, décrochant un as dans le troisième match pour rester en tête et chercher l’occasion au retour. Il est venu dans le prochain match quand il a forcé une erreur de Nadal pour ouvrir un avantage 3-1, seulement pour subir une pause dans le prochain match pour garder le jeune en lice.

Nadal a tenu à 15 ans dans le sixième match et a créé une chance de pause dans le suivant, refusée par Blake qui a mis fin à sa chute avec un vainqueur de service, servant bien dans le reste du set pour maintenir la pression sur Rafa. L’Espagnol n’a pas réussi à faire un tie-break, se cassant au cours du 12e match pour remettre le premier match à son rival, devant travailler plus dur dans le set numéro deux s’il voulait faire un revirement et gagner.

Face à quatre chances de pause dans le cinquième match du deuxième set, Blake a saisi quatre points consécutifs pour éviter le revers, remportant la pause cruciale à 4-3 lorsque Nadal a envoyé un revers long et scellé l’affaire avec quatre gagnants lors du prochain match à réserver. la place dans le dernier affrontement contre le no. 1 Roger Federer.