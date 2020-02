Rafael Nadal réalise un rêve de fan de 95 ans

Le 7 février 2020, l’épreuve de force «Roger Federer vs Rafael Nadal» devrait se dérouler au Cape Town Stadium, en Afrique du Sud. Leur match réalise certainement le rêve d’un fan de tennis de 95 ans. Elle est Lilian, Witbooi et affectueusement connue sous le nom de Mama Lila. Elle est originaire d’Upington, en Afrique du Sud.

Witbooi est l’un des plus anciens fans de Nadal et elle a toujours voulu le voir en action dans son pays d’origine, l’Afrique du Sud.

Le match «Fedal» est la sixième édition du «Match pour l’Afrique». Le match est organisé par la Fondation Roger Federer et qui recueille simultanément des fonds pour la fondation. Les billets pour leur match en Afrique du Sud ont été vendus moins de 10 minutes après leur mise en vente.

De nombreux fans à travers le pays ont été déçus car ils n’ont pas pu acheter les billets, et Witbooi était l’un d’eux. Les membres de sa famille ont tenté de manière agressive d’obtenir les billets, mais sans succès.

Comment Witbooi a-t-il reçu le ticket pour la confrontation «Roger Federer vs Rafael Nadal» au Cap?

Son gendre Riedewhan Davids a mentionné que sa belle-mère Witbooi pensait que son rêve s’était réalisé après avoir entendu que Nadal venait jouer au Cap. Mais après avoir appris l’échec de chercher les billets pour le match, Witbooi a eu le cœur brisé.

Lilian Witbooi

En conséquence, son gendre Davids a écrit une lettre à la Fondation Roger Federer au nom de Witbooi. Il a demandé un billet pour fauteuil roulant et a expliqué qu’ils n’étaient pas en mesure d’acquérir les billets en raison de la forte demande.

«En dépit d’être en ligne avant 9 h, l’heure d’ouverture des ventes, et deux d’entre nous au téléphone essayant de passer au Computicket, tout a été vain car les billets ont été vendus en 15 minutes. Elle était dévastée, le cœur brisé et déçu », a-t-il mentionné la lettre.

«Comme elle était joueuse de tennis dans sa jeunesse, elle aimait ce qu’elle avait vu chez le jeune homme et suivait ses progrès depuis. Son souhait a toujours été de le voir en action », a-t-il expliqué dans la lettre.

Deux jours plus tard, Computicket (le bureau de billetterie) a contacté Davids avec de bonnes nouvelles. Ils ont répondu en retour et ont dit que le billet pour Witbooi et son assistant en fauteuil roulant étaient disponibles.

“Il ne fait pas que frapper la balle, il joue au tennis” – Witbooi sur Rafael Nadal

À la réception des billets, Witbooi était sur le nuage neuf. «Sa réaction était indescriptible. Elle était extatique. La meilleure chose qui soit arrivée de toute sa vie, ce sont ses paroles. Elle a pleuré quand elle a reçu la nouvelle. La famille était tellement reconnaissante après la déception initiale », a déclaré David Davids.

Roger Federer contre Rafael Nadal

Avec les larmes de joie, la fan de Rafael Nadal, 95 ans, a exprimé son anticipation de voir l’Espagnol en action et elle aspire également à cliquer avec lui sur une photo.

“Je suis très excité. Je continue à emballer et à déballer et je souhaite toujours rencontrer Nadal. Je souhaite juste qu’il gagne et j’aimerais pouvoir prendre une photo avec lui. La première fois que je l’ai vu jouer, c’était il y a environ 12 ans. Il ne se contente pas de frapper la balle, il joue au tennis », a déclaré Witbooi.

Cette année, Roger Federer et Rafael Nadal joueront également avec le philanthrope et co-fondateur de Microsoft Bill Gates et l’animateur du Daily Show Trevor Noah sur le court de tennis du Cap, en Afrique du Sud.