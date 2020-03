Rafael Nadal rejoint des stars du football pour aider à collecter d’énormes sommes d’argent pour lutter contre le coronavirus

Alors que le nouveau coronavirus continue de balayer le monde, un nombre croissant de célébrités se mobilisent pour donner des fonds monétaires en pleine crise. Par la suite, près de 50 athlètes et artistes, dont Rafael Nadal, ont pris part au festival La Liga Santander qui a permis de récolter plus de 552 000 $ pour lutter contre COVID-19.

Le festival international de charité a été organisé par La Liga en collaboration avec la banque espagnole, Banco Santander, Universal Music et d’autres sponsors. Les fonds récoltés lors de l’événement de 3 heures seront utilisés pour acheter les fournitures sanitaires pour la lutte contre les coronavirus. De plus, il soutiendra les familles vulnérables touchées par la maladie.

«Nous essayons de nous y adapter»: Rafael Nadal

Nadal a rejoint les meilleurs footballeurs espagnols, dont Gerard Piqué de Barcelone et Sergio Ramos du Real Madrid dans le festival. Ces athlètes ont participé à l’événement depuis leur domicile. YouTube et Facebook ont ​​diffusé l’événement caritatif en direct dans 180 pays.

“Nous sommes préoccupés par les catastrophes que nous voyons chaque jour à la télévision”, a déclaré samedi Nadal. «Nous essayons de nous y adapter, tout est nouveau. La réalité est que nous devons nous adapter. Ça prend du temps.”

Nadal, qui est ambassadeur de Banco Santander, a participé au concert depuis son domicile de Porto Cristo. Le sponsor de la ligue, Santander, a également fait don d’un million de masques en plus des 552 000 $.

Plus tôt, Nadal et le basketteur espagnol Pau Gasol ont lancé une autre campagne pour encourager les dons pour aider à la crise de santé publique. Les deux principaux responsables des dons et ont exhorté les autres à aider à collecter plus d’argent.

L’Espagne a été l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus. Le pays a signalé plus de 832 décès supplémentaires samedi, portant le total à 5 ​​690. Par conséquent, les dons faits par ces célébrités viendront certainement en aide aux personnes touchées.

Le monde est uni pour lutter contre la pandémie, car la solidarité en temps de crise est cruciale pour relever les défis auxquels nous sommes tous confrontés ensemble. Par conséquent, nous louons ces actes de gentillesse des meilleures stars du sport. Nous espérons que de plus en plus de personnes feront des dons d’une manière ou d’une autre. Le moins que nous puissions faire est de rester à la maison pour aider à contrôler la situation.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion