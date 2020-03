Rafael Nadal rejoint Novak Djokovic en finale

Après avoir perdu le trône de l’ATP au profit de Roger Federer, Rafael Nadal était de retour en tête en 2010, remportant trois Majors consécutifs et terminant un Grand Chelem de carrière à l’âge de 24 ans. Début 2011, l’Espagnol a perdu contre Nikolay Davydenko à Doha et David Ferrer à l’Open d’Australie, marquant deux victoires pour son pays en Coupe Davis et se dirigeant vers Indian Wells, l’un de ses événements préférés sur terrain dur.

En s’imposant contre Ivo Karlovic en quarts, Rafa accède à la sixième demi-finale consécutive dans le désert, face à Juan Martin del Potro dans la bataille pour la place en finale. Perdant trois matches notables au jeune Argentin en 2009, Nadal s’est vengé et a marqué un triomphe 6-4, 6-4 en une heure et 52 minutes pour la cinquième victoire sur Juan Martin en huit rencontres, la première depuis Indian Wells il y a deux ans .

Avec seulement 56% de service, Rafa a bien joué au premier et au deuxième service, repoussant deux chances de pause sur trois et offrant trois pauses pour franchir le sommet en deux sets et rester dans le choc des titres, face à Novak Djokovic en finale. .

L’Espagnol avait 23 vainqueurs et 20 fautes directes, laissant son adversaire sur un ratio de 12-26 et prévalant dans les rallyes les plus courts et les plus prolongés pour conclure la victoire et atteindre la première finale de la saison. Del Potro a repoussé une chance de pause lors du premier match et s’est avancé de 2-0 lorsque Nadal a envoyé un coup droit longtemps dans le deuxième match, s’installant sur un bon rythme et ouvrant une avance de 3-0 suite à une autre erreur de revers de Rafa.

L’Espagnol a retrouvé son calme au cours des deux prochains matchs, produisant deux prises confortables et tirant la pause avec un revers sur la ligne gagnante du septième match pour revenir du côté positif du tableau de bord.

Perdant complètement du terrain, Juan Martin a marqué un coup droit au neuvième match pour subir une autre pause, permettant à Nadal de sécuriser le set avec une prise dans le match dix après 55 minutes, prenant six des sept derniers matchs pour un revirement complet.

Prêt à se battre jusqu’à la fin, del Potro a obtenu deux chances de pause dans le quatrième match du deuxième set avec un revers en bas de la ligne, refusé par deux vainqueurs de Nadal qui ont égalisé le score avant de faire une pause avec un beau revers en bas de la ligne vainqueur qui lui a envoyé 3-2 devant.

Un vainqueur de service a poussé l’Espagnol 4-2 devant, tirant quatre points directs de plus dans le huitième match et scellant l’accord avec une prise amoureuse à 5-4 pour réserver la place en finale.