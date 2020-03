Rafael Nadal rejoint Roger Federer, Rod Laver, Ken Rosewall sur un record d’âge exclusif

Au cours des deux dernières années, les années 30 sont devenues les nouvelles années 20, de nombreux joueurs produisant leur meilleur tennis au cours de la quatrième décennie de leur vie. Avec une formation plus avancée, une meilleure nutrition et des soins de santé en général, les joueurs ont pu concourir à un niveau élevé, même à 35 ou plus, avec 11 joueurs de plus de 33 ans sur la dernière liste de classement ATP.

Au début de l’ère Open, alors que le tennis n’était pas aussi physique qu’aujourd’hui, nous avions des joueurs incroyables capables de jouer à un niveau élevé bien après avoir atteint 38 ou même 40 ans, avec Pancho Gonzalez et Ken Rosewall atteignant de nombreux records d’âge qui prendre quelques coups.

Âgé de 30 ans lors de la première saison de l’ère Open (1968), Rod Laver a été le joueur le plus titré en termes de titres ATP dans cette tranche d’âge, avec pas moins de 47 victoires, dont un “vrai” Grand Chelem en 1969.

Né en 1934, Ken Rosewall a eu 34 ans en 1968, mais ce n’était pas un obstacle pour le grand Australien, remportant 33 titres ATP à l’ère Open et restant au sommet du tennis masculin pendant plus de deux décennies. Pendant les années 70, Arthur Ashe a livré 20 trophées ATP après avoir célébré le 30e anniversaire, suivi de son dernier rival de Wimbledon, Jimmy Connors, qui en a revendiqué 14.

Après de nombreux hauts et bas dans les années 90, Andre Agassi a trouvé l’équilibre parfait dans la dernière étape de sa carrière, fort en 2001, 2002 et 2003 lorsqu’il a conquis deux couronnes de l’Open d’Australie et six trophées Masters 1000.

Les joueurs mentionnés étaient les plus accomplis après avoir eu 30 ans avant que Roger Federer ne débute sa séquence à Bâle en 2011, remportant le Masters de Paris et la finale de l’ATP d’ici la fin de la saison et sans jamais regarder en arrière depuis, malgré une méchante blessure au genou en 2016 qui a presque failli l’a envoyé hors du top-20.

Au cours de six des sept dernières saisons, Federer a été parmi les meilleurs joueurs mondiaux avec pas moins de quatre titres ATP, revendiquant le trône ATP à l’âge de 36 ans en 2018 et se battant toujours pour les titres les plus notables malgré le fait qu’il est parmi les plus anciens. joueurs sont partis sur le Tour!

Avec 36 titres après ses 30 ans, Roger se classe deuxième sur la liste derrière Rod Laver, dépassant Ken Rosewall en 2019 et espérant plus de la même chose après son retour à Halle en juin, mis à l’écart après une opération au genou qu’il a dû subir en février.

Son grand rival Rafael Nadal a également parcouru la liste, remportant jusqu’à présent 16 titres ATP dans la trentaine et sautant devant Andre Agassi après avoir remporté la couronne à Acapulco fin février. Rafa a eu 30 ans en juin 2016, luttant pour retrouver la forme en raison de blessures et attendant jusqu’en avril de l’année prochaine pour ajouter son nom à cette histoire à Monte-Carlo.

Cinq autres titres ont suivi dans le reste de 2017, l’Espagnol en ajoutant cinq autres en 2018 et quatre en 2019 pour se retrouver dans le peloton de tête de ce record d’âge. À égalité avec Agassi au début de 2020, Nadal a dépassé l’Américain avec son premier titre ATP de la saison au Mexique, battant cinq rivaux en deux sets pour devenir le cinquième joueur avec au moins 16 trophées ATP après avoir eu 30 ans, traînant quatre derrière son prochain cible Arthur Ashe.

Avec un coronavirus, on ne sait pas ce qui se passera avec le programme de tennis dans les prochains mois après l’annulation d’Indian Wells, bien qu’il soit inévitable que Nadal ajoute plus de carburant à son réservoir pendant la saison d’argile si cela se déroule comme prévu.

En tant que meilleur joueur de tous les temps sur la surface la plus lente, Nadal espère rattraper Ashe le plus tôt possible et étendre son héritage en tant que joueur le plus accompli de son adolescence, les années 20 et 30.