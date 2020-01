Rafael Nadal remporte la guerre ouverte contre Nick Kyrgios dans le set no. 3

Partageant les deux premiers sets, Rafael Nadal et Nick Kyrgios ont livré un autre excellent set de tennis dans le troisième, avec 35 vainqueurs au total et du drame partout. En fin de compte, Rafa l’a réclamé 8-6 lors du bris d’égalité, servant bien tout au long du set et le ramenant à la maison pour un énorme avantage avant le quatrième set.

En prenant un nouveau départ, Nadal a dominé avec son coup droit dans le premier match du troisième set, prenant les deux premiers points au retour dans le deuxième match avant que Nick ne tire un as lors du deuxième match pour verrouiller le résultat à 1-1.

Rétablissant l’ordre après cette pause qu’il avait subie dans le deuxième set, Rafa a réclamé une autre prise confortable pour gagner un avantage 2-1 que Kyrgios a effacé avec un autre jeu de service puissant qui l’a ramené à 2-2. Avec son service et son coup droit fonctionnant comme un charme, l’Espagnol a ajouté une autre prise de routine à son décompte qui l’a propulsé 3-2, incapable de faire grand-chose au retour dans le sixième match après une erreur de revers qui a ramené Nick à 3-3 à la moitié de l’ensemble.

L’Espagnol a décroché un coup droit sur le vainqueur de la ligne lors du septième match, ne perdant que deux points derrière le tir initial lors des six précédents matchs de service pour augmenter la pression de l’autre côté du filet. Un coup droit lui a donné une chance de pause lors du prochain match, refusée par un tir parfait de Kyrgios qui a tenu avec deux vainqueurs de service pendant un moment massif qui pourrait donner un élan à son côté du court.

Restant calme et concentré, Nadal a survécu à deux égalités à 4-4 avec un coup droit sur la ligne gagnante, se déplaçant à nouveau devant et défiant Kyrgios de répéter cela s’il voulait prolonger le set. Sans aucun signe de nervosité, Nick a trouvé son service pour suivre le rythme de ses rivaux, égalisant le résultat à 5-5 avant que Rafa n’atteigne le huitième match de service confortable consécutif pour un avantage de 6-5.

Kyrgios a survécu à deux égalités dans le 12e match pour rester ininterrompu et apporter le bris d’égalité où Rafa a obtenu une mini-pause instantanée pour une avance de 2-0. Un vainqueur du coup droit a maintenu Nadal 4-1 devant avant que Kyrgios ne retire la mini-pause lors du neuvième match après une erreur de coup droit de son adversaire.

Une double faute de Nick dans le pire moment a propulsé Nadal 6-5, avec une autre double faute de la raquette du n ° mondial. 1 pour plus de drame et d’excitation. Un vainqueur de la volée a maintenu Nadal 7-6 devant et le set était entre ses mains lorsque Kyrgios a marqué un coup droit au 14e point, envoyant Rafa deux sets à un devant.