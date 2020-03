Rafael Nadal remporte le premier match contre Taylor Fritz

N ° mondial Rafael Nadal a pris le premier set 6-3 contre Taylor Fritz en finale à Acapulco, servant bien et offrant une pause à 4-3 qui l’a poussé devant. Nadal a tenu à aimer dans le match d’ouverture avec un gagnant de service et le jeune a répondu avec trois gagnants dans le deuxième match pour ajouter son nom au tableau de bord, attaquant avec le premier coup de fond et ayant l’air tranchant sur le terrain jusqu’à présent.

L’Espagnol n’a eu aucun problème lors du troisième match, le clôturant avec un autre service non retourné pour ouvrir une avance de 2-1 et défiant Taylor de faire de même pour rester en lice. La première chance de pause pour Nadal est survenue au cinquième match après une défense solide avec des tranches qui ont éloigné Fritz du rythme, le dilapidant lorsque son coup droit sur la ligne a terminé juste à côté, mais en a obtenu un autre après avoir effectué un échange de plus.

Taylor a également repoussé celui-ci, concluant le match avec un vainqueur en coup droit pour survivre et rester du côté positif du tableau de bord. Laissant ces occasions manquées derrière lui, Rafa a tiré quatre gagnants dans le match cinq pour ouvrir un écart de 3-2, créant une petite chance au retour dans le prochain match avant que l’Américain ne prenne trois points consécutifs pour égaliser le score à 3-3 avec un gagnant du service.

Perdant à peine trois points de retard sur le tir initial jusqu’à présent, Rafa a tenu avec un vainqueur du service dans le septième match pour se placer devant pour la quatrième fois, cherchant plus d’occasions au retour dans la deuxième étape du set d’ouverture. Un coup droit sur la ligne gagnante lui a donné deux chances de pause dans le huitième match, saisissant le premier suite à une erreur de coup droit de l’Américain et servant pour le set dans le prochain match.

L’Espagnol s’est tenu amoureux d’un coup droit pour s’emparer du premier match 6-3 en 37 minutes, faisant un grand pas vers la troisième couronne d’Acapulco, la première en sept ans.