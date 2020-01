Rafael Nadal remporte le premier set contre Nick Kyrgios

Dans l’un des matchs les plus attendus du tournoi jusqu’à présent, le numéro mondial. Le champion 1 et 2009 Rafael Nadal mène contre Nick Kyrgios 6-3 après le premier set de leur affrontement de quatrième ronde à la Rod Laver Arena. Se battant les uns contre les autres pour la huitième fois, Nadal est le meilleur joueur sur le terrain jusqu’à présent, servant bien et saisissant l’occasion de saisir cette pause dans le quatrième match qui l’a mené au-dessus de la ligne d’arrivée dans la première partie de la rencontre.

Frappant 14 vainqueurs et six erreurs directes, Nadal fait tout ce qu’il faut pour le moment et Nick devra intervenir et améliorer son jeu s’il veut défier un grand rival dans les sets à venir. Face à une égalité dans le tout premier match, Nadal a tenu avec un coup droit gagnant et une erreur forcée de Kyrgios, évitant un échec précoce et mettant son nom sur le tableau de bord.

Nick a décroché un as sur la ligne T pour égaliser le score à 1-1 avant que Rafa ne se sente amoureux d’un vainqueur du coup droit pour ouvrir un écart de 2-1, semblant net et net jusqu’à présent. Forgeant un avantage de 40-15 dans le quatrième match, Kyrgios semblait sûr de niveler le score à 2-2 avant le début des problèmes, pulvérisant des erreurs et se brisant après un revers lâche qui a envoyé Rafa 3-1 devant.

Mélangeant bien ses tirs, l’Espagnol a tenu à 30 avec un vainqueur de service pour cimenter la pause et avancer plus loin avant que l’Aussie ne réduise le déficit à 4-2, restant à l’intérieur d’un déficit de pause. Avec un bon rythme au service, Rafa a gardé l’amour avec un service puissant au septième match et a servi pour le set à 5-3 suite à une excellente prise de Kyrgios également.

Atterrissant un service droit après un autre, Nadal a réussi une nouvelle prise en main pour décrocher le premier match 6-3 en 36 minutes, fort et déterminé à renverser un rival dangereux dès que possible.