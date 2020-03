Rafael Nadal remporte le titre parfait n ° 27 pour prolonger son avance sur Roger Federer, Djokovic

Gagner un titre ATP est toujours un moment spécial dans la carrière d’un joueur, le mettant sous les projecteurs de nombreux fans de tennis à travers le monde. Le goût de la victoire est encore meilleur lorsque vous revendiquez la couronne sans perdre un set, une spécialité des légendes du passé comme Ivan Lendl, John McEnroe et Jimmy Connors.

Depuis le début de l’ATP Tour en 1990, Rafael Nadal a été le joueur le plus dominant dans ce segment, avec 27 titres ATP remportés sans perdre un set. Le premier de ceux-ci est déjà arrivé en 2004 à Sopot quand il avait 18 ans, avec plus à Acapulco et Stuttgart en 2005, le tout sur sa terre bien-aimée.

Deux ans plus tard, l’Espagnol était au-dessus de tous les autres à Indian Wells avec six victoires consécutives, répétant l’exploit à Monte-Carlo et à Barcelone et manquant à peine une chance à Roland-Garros où il a perdu un set contre Roger Federer en finale.

En 2008, Rafa était une fois de plus le joueur à battre sur terre battue, remportant les trophées à Monte-Carlo et à Roland-Garros dans un style dominant et écrivant l’histoire comme l’un des cinq joueurs de l’ère Open qui ont réclamé une couronne majeure sans perdre un set.

Nadal a fait de même en 2010 et a eu l’occasion de remporter un autre trophée notable sans perdre un set à l’US Open, battant Novak Djokovic 3-1 en finale. Deux ans plus tard, Monte Carlo, Barcelone et Rome se sont à nouveau révélées être des événements parfaits pour Nadal, avec un set perdu en finale à Roland-Garros contre Novak Djokovic.

Après Roland Garros 2014, Nadal a connu deux années et demie difficiles en raison de blessures, revenant encore plus fort en 2017 lorsqu’il a remporté le troisième titre de Roland Garros sans perdre un set, faisant de même à Monte Carlo et Barcelone au printemps prochain et devant attendre un peu de temps pour ajouter le 27e trophée de ce genre à sa collection.

Cela s’est produit fin février à Acapulco lorsque Rafa n’a perdu que 25 matchs en dix sets, luttant en un seul set contre Miomir Kecmanovic et renversant les rivaux de tous les autres pour ramener le titre à la maison et rejoindre les légendes du passé sur la spéciale liste, laissant Roger Federer sur 21 titres sans perdre un set et Novak Djokovic sur 19.