Rafael Nadal remporte Nick Kyrgios à l’Open d’Australie 2020

C’était l’un des matchs les plus attendus du tournoi, même avant son début, et aucun des joueurs n’a déçu. Raphael Nadal Il a offert au monde un amalgame de toutes ses vertus, celles qui l’ont amené à être un candidat ferme pour le meilleur joueur de tennis de l’histoire et avec lequel il est capable de faire vibrer n’importe quel fan dans tous les coins de la planète. Griffe, intelligence tactique, courage, charisme, talent en abondance et ces actifs incorporels qui n’en ont que quelques-uns. Il a dû utiliser tout cela pour déployer son meilleur tennis et empêcher la rébellion de Nick Kyrgios aller à plus. L’Australien a joué avec intensité et motivation, quelque chose d’étrange en lui, malheureusement, et bien qu’il n’ait pas renoncé à ses hauts et bas émotionnels et à ses gestes améliorables, il a participé à un spectacle sublime et était proche de pouvoir donner la cloche. Cependant, Nadal a fini par gagner 6-3 3-6 7-6 (6) 7-6 (4) et est déjà en quarts de finale de la Open d’Australie 2020, où il sera mesuré à Dominic Thiem

Quelque chose de froid est venu sur la piste de l’Australien, ce qui lui a coûté le premier set après les coups et blessures physiques et mentaux qui ont eu lieu au troisième tour contre Khachanov. Il en a profité pour imposer son autorité au service et ouvrir une brèche dans le tableau de bord dès qu’il en a eu l’occasion. Le service n’a pas fini de travailler pour Kyrgios, quelque chose de passif au bas de la piste et sans l’ordre tactique nécessaire, ou le chaos informatique le cas échéant, pour pouvoir abattre le mur des Baléares. La preuve en est qu’il n’a pas enchaîné un seul coup gagnant, quelque chose d’étrange chez n’importe quel joueur et presque impossible chez quelqu’un avec un schéma de jeu comme celui de l’Australien. La supériorité de l’espagnol était manifeste, mais il semblait clair que tôt ou tard la réaction viendrait.

Tout aurait pu changer dans le premier match de seconde partielle. Nadal a continué à imposer son rythme et a eu l’occasion de casser le service. Kyrgios a trouvé le tournant en les sauvant, et l’un d’eux avec un coup entre les jambes et le dos. Il a réveillé les tribunes de la Rod Laver Arena et réveillé Nick, prêt à aller plus loin et à montrer au monde ce potentiel infini que nous savons tous qu’il chérit mais offre des compte-gouttes. Rafa n’a pas pu relever le défi du rival et a donné le service dans un splendide match de l’Australien, moralement développé, qui en a profité pour équilibrer le score en utilisant le service et le jeu direct.

La troisième manche Il semblait avoir toutes les incitations à être une bataille inoubliable et il en fut ainsi. Kyrgios a joué avec sérieux, passion et dévouement, exigeant le plus d’un homme qui a présenté ses références au titre à Melbourne. Nadal est entré dans la piste avec l’inverse, a frappé avec lequel il était très sage et a ouvert de nombreux angles, et cela a compensé une certaine difficulté pour lancer des entraînements parallèles. L’Australien recherchait des ballons hauts dans la zone de revers de l’Espagnol et ne manquait pas l’occasion d’être agressif, favorisant des échanges majestueux et pleins d’admirables coups, à la fois sur la piste et finissant efficacement dans le filet. Il est arrivé à bris d’égalité après une seule balle se brisant en faveur des Baléares, et dans la mort subite, des moments d’infarctus ont été vécus. Nadal est allé de l’avant 4-1, Kyrgios a équilibré le score, il y a eu deux doubles fautes consécutives, une de chaque, et Nadal a fini par affirmer son expérience dans ces coulisses pour frapper la table.

Une influence morale notable pour Rafa, qui a profité du vent en faveur dans les premiers stades de la quatrième set, où il a réussi à briser un Kyrgios qui a accusé la déception des opportunités perdues. Cependant, loin de quitter le match comme prévu à d’autres moments, l’Australien s’est battu jusqu’au bout et s’est serré physiquement et mentalement. Rester dans la mêlée lui a permis d’émerger quand il était au bord de l’abîme et a soulevé un désavantage de 3-5 pour mener le set au bris d’égalité. Encore une fois, le spectacle était sublime et il y avait des alternatives sur le tableau de bord, jusqu’à ce que les excellents services des Baléares et une erreur d’enfant dans l’exécution d’une gauche par l’aussie au sommet, ils décident de l’équilibre. Raphael Nadal est en quart de finale de Open d’Australie 2020 avec une grande confiance, comme leur trésor de statistiques, avec 64 coups gagnants et 27 fautes directes et démontre une fois de plus leur puissance contre un grand Nick Kyrgios. Votre prochain adversaire sera Dominic Thiem.

.