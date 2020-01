Rafael Nadal remporte Pablo Carreño à l’Open d’Australie 2020

Il est difficile pour ceux qui n’ont jamais joué au tennis à un niveau élevé de comprendre dans quelle mesure les conditions météorologiques influencent la vitesse de la balle et les sensations d’un joueur. Raphael Nadal prouvé à nouveau dans le Open d’Australie 2020 que son jeu brille de sa propre lumière dans des conditions chaudes, avec un soleil naissant qui fait que la balle acquiert une plus grande vitesse et tire lorsqu’elle rebondit. Habituellement, après un match avec certains doutes, les légendes du sport comme l’espagnol réagissent fortement, élevant excessivement leur niveau, et c’est ce que Nadal a fait devant son compatriote Pablo Carreño, manquant d’arguments pour pouvoir contrer le flux inépuisable du tennis qui lui est venu. Le résultat final était 6-1 6-2 6-4 pour entrer dans le deuxième tour plein de confiance.

Il y avait beaucoup d’espoir de voir si Nadal pourrait laisser derrière lui les sentiments négatifs qu’il avait dans certaines sections de son match contre Delbonis et discerner comment le climat chaud de son tennis pouvait influencer. La réponse a été écrasante, même s’il faut se rappeler que les phases finales du tournoi se jouent toujours la nuit, donc les Baléares doivent pouvoir déployer cet excellent niveau également lorsque le ballon est plus lourd. Dans le premier setNadal n’a cédé que trois points au service et a mis la pression sur le reste d’un Carreño complètement débordant. Agressif et précis à parts égales, Rafa a commis trois erreurs directes et connecté neuf gagnants, des données qui reflètent sa clairvoyance des idées.

La dynamique est restée la même seconde partielle. Pablo a essayé de jouer plus directement en prenant conscience qu’au rythme habituel, il ne faisait pas de mal à son adversaire, mais la percée qui lui convenait n’y avait aucun espoir pour lui. Nadal s’est encore amélioré, si possible, terminant le set avec seulement deux erreurs directes et offrant un affichage absolu avec son jeu. Vivant de jambes et avec une vitesse de balle qui a suffoqué Carreño, l’Espagnol a imposé sa loi du début à la fin et a établi son meilleur set jusqu’à présent dans le tournoi. Lorsque les Baléares sont avec ce niveau de confiance, il est presque impossible de lui faire du mal et espérer que l’averse diminuera semble la seule issue.

C’est ce qui s’est passé dans les premières mesures du troisième manche, où Pablo a trouvé un moyen de devenir accro au jeu et d’aller servir à tour de rôle, mais ce n’était rien de plus qu’un mirage puisque dès que Manacor a serré, il a réussi à ouvrir un trou dans le tableau de bord. C’était dans le cinquième match, avec des points incommensurables et un puissant sentiment de confiance qui l’ont catapulté pour clôturer le match avec solvabilité. Il n’a cédé le service à aucune occasion pendant tout le match de Nadal et n’a même pas eu à faire face à une occasion de casse. Raphael Nadal Il a terminé le match avec 42 coups gagnants et 7 fautes directes et est dans la deuxième semaine de Open d’Australie 2020 et se présente comme un candidat ferme à la gloire. Son prochain rival sortira du duel entre Kyrgios et Khachanov.

