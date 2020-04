Rafael Nadal remporte un dixième titre pour écrire des livres d’histoire

En 2017, Rafael Nadal a défendu avec succès la couronne à Monte, devenant le premier joueur de l’ère Open avec dix titres lors du même événement! Un grand Espagnol a battu son compatriote Albert Ramos-Vinolas 6-1, 6-3 en une heure et 16 minutes, jouant beaucoup mieux tout au long du match et s’imposant comme un vainqueur mérité pour réintégrer le livre des records.

Depuis 2005, alors qu’il avait encore 18 ans, Nadal a été la figure dominante de ce prestigieux tournoi, remportant dix trophées et ne subissant que quatre défaites. Son score global en Principauté se situait sur un époustouflant 63-4 après cette année, un record qui serait difficile à battre dans les décennies à venir.

Il s’agissait de la 29e couronne de Masters 1000 de Nadal, déplaçant juste un peu de Novak Djokovic et devenant le premier joueur avec 50 titres ATP sur terre battue, laissant Guillermo Vilas sur 49. De plus, c’était le 70e titre ATP pour Rafa dans sa glorieuse carrière, quelque chose qui avait été réalisé par seulement quatre joueurs avant lui depuis 1968.

À l’âge de 30 ans et dix mois, Nadal est également devenu le quatrième plus ancien vainqueur du trophée Masters 1000 derrière Roger Federer, Andre Agassi et Ivan Ljubicic. Il s’agissait de la huitième finale 100% espagnole du Masters 1000 et de la première depuis Monte-Carlo 2011, avec Ramos-Vinolas qui entame son premier match de championnat Masters 1000 et réalise un meilleur résultat en carrière.

Nadal a pris le contrôle dès le début par une journée froide et nuageuse pour ne jamais regarder en arrière, marchant avec confiance vers le nouveau trophée de Monte-Carlo. Les coups de fond d’un jeune espagnol n’étaient tout simplement pas assez bons pour déplacer Rafa de sa zone de confort ou pour le forcer à changer quoi que ce soit dans son schéma de tirs, avec le résultat comme celui-ci devenant inévitable dans ce scénario.

Nadal a servi à 76% et n’a perdu que neuf points derrière le tir initial, sans faire face à un point de rupture ou à deux points. D’un autre côté, Ramos-Vinolas n’a remporté que la moitié des points dans ses matchs, ce qui ne pouvait que signifier des ennuis, jouant contre 11 occasions de pause.

Il a repoussé sept de ces attaques, mais quatre pauses ont été plus que suffisantes pour pousser Nadal, solide comme le roc, au-dessus de la ligne d’arrivée en seulement 76 minutes. Rafa a renvoyé 11 vainqueurs de service, le nombre qu’il accepterait toute la journée dans des matchs sur terre battue, tandis qu’Albert est resté sur cinq.

Dans les vainqueurs du segment de terrain, le champion en titre avait également un avantage clair, frappant 17 contre neuf de son adversaire qui n’a pas pu pénétrer Rafa ou créer un espace vide avec quelques coups profonds et forts.

Ils ont eu un nombre similaire d’erreurs directes, 17 pour Ramos-Vinolas et 15 pour Nadal, pas un nombre parfait pour le champion mais rien de drastique aussi avec ce nombre de vainqueurs de son nom. Rafa a forcé 11 erreurs de son adversaire et en a commis cinq, ce qui prouve également que Ramos-Vinolas n’a pas réussi à contrôler les rallyes plus efficacement et à rendre les tirs de Nadal plus difficiles.

Le match aurait dû être marqué par une bataille des coups droits, mais Nadal s’est avéré trop fort dans ce domaine, rendant le tir le plus dangereux d’Albert tremblant et lâche. Nadal s’est frayé un chemin vers la victoire dans les rallyes les plus courts, prenant 32 points sur 45 avec quatre coups ou moins.

48% des points ont été terminés avec le nombre maximum de quatre tirs, ce qui était inimaginable dans les années 90 sur terre battue, Nadal prenant entièrement en charge ces points. Il a mieux servi, a joué le premier coup après le service plus efficacement que Ramos-Vinolas et a également eu un net avantage au retour, le plaçant bien et détruisant les tentatives d’Albert d’imposer ses coups dans les échanges.

Rafa était également en tête dans les échanges de milieu de gamme (15-8), prenant 47 des 68 points les plus courts. Ramos-Vinolas a toutefois mieux performé dans les plus longues, avec neuf sur 13, bien que le nombre soit trop petit pour avoir un impact sur le score global.

Avant son premier match retour, nous avons vu une comparaison intéressante du placement de retour de Nadal sur les points de rupture à Monte Carlo en 2016 et 2017, montrant qu’il a joué beaucoup plus au revers du rival (bien sûr, dans les matchs avec les droitiers).

Ses retours ont également été plus profonds en 2017 et cela a certainement donné des résultats, convertissant 57% des chances de pause avant la finale contre seulement 45% en 2016. Nadal a eu besoin de temps pour trouver la gamme avec son coup droit, bien qu’il ait joué fort dès le début. premier point, déterminé à prendre un avantage précoce contre le joueur qui ne connaissait pas les gros matchs comme celui-ci.

Rafa avait trois chances de pause dans le deuxième match, ratant un coup droit sur chacun de ceux-ci pour perdre une chance de se déplacer devant. Il a corrigé cela la prochaine fois, cependant, cassant dans le quatrième match avec un vainqueur en coup droit croisé, sans jamais regarder en arrière depuis cette avance de 3-1.

Il était 4-1 après seulement 21 minutes alors que Rafa a terminé le cinquième match avec une belle volée au filet après un échange de 19 tirs, gagnant une autre pause dans le sixième match quand Albert a pulvérisé une erreur de coup droit. Dans le septième match, Nadal a rencontré les seuls problèmes sur son service dans toute la rencontre, traînant 30-0 mais rebondissant avec style, tirant quatre gagnants d’affilée pour sceller le set avec un as après seulement 30 minutes.

Ramos-Vinolas a réussi à mettre fin à sa sécheresse au début du deuxième set avec des prises à 30 avant que Nadal ne le brise dans le cinquième match pour se déplacer 3-2 devant, scellant le sort du rival car il n’a rencontré aucun problème au service jusqu’à la fin de la rencontre.

Le neuvième match a été le plus long et Rafa a pris une pause pour prendre le set 6-3 et sceller l’affaire, écrivant une fois de plus l’histoire sur son terrain bien-aimé et étendant sa domination à Monte-Carlo pour une autre saison.